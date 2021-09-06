Дрозд назвал фаворита титульного боя между Тищенко и Кудряшовым

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Бывший чемпион WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд поделился ожиданиями от титульного боя между российскими боксёрами Евгением Тищенко и Дмитрием Кудряшовым.
Дрозд назвал фаворита титульного боя между Тищенко и Кудряшовым
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я вижу фаворитом Тищенко, тем более он боксирует в Екатеринбурге», — цитирует РИА Новости Дрозда.

Эксперт уверен, что предстоящий поединок получится зрелищным. Он также отметил, что в последнем поединке готовность Кудряшова оказалась не очень хорошей, но он всё равно не является явным андердогом.

Кудряшов и Тищенко проведут бой 11 сентября в Екатеринбурге за пояс WBC International в первом тяжёлом весе.

Тищенко в марте проиграл Табисо Мчуну из ЮАР и не смог завоевать пояс WBC Silver. Кудряшов в мае уступил соотечественнику Евгению Романову.

Тищенко является олимпийским чемпионом Игр 2016 года в Рио-Де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что известный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров выйдет на бой против американца Джеффа Монсона в рамках промоушена Hardcore MMA.

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