Дрозд назвал фаворита титульного боя между Тищенко и Кудряшовым
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Я вижу фаворитом Тищенко, тем более он боксирует в Екатеринбурге», — цитирует РИА Новости Дрозда.
Эксперт уверен, что предстоящий поединок получится зрелищным. Он также отметил, что в последнем поединке готовность Кудряшова оказалась не очень хорошей, но он всё равно не является явным андердогом.
Кудряшов и Тищенко проведут бой 11 сентября в Екатеринбурге за пояс WBC International в первом тяжёлом весе.
Тищенко в марте проиграл Табисо Мчуну из ЮАР и не смог завоевать пояс WBC Silver. Кудряшов в мае уступил соотечественнику Евгению Романову.
Тищенко является олимпийским чемпионом Игр 2016 года в Рио-Де-Жанейро.
Ранее сообщалось, что известный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров выйдет на бой против американца Джеффа Монсона в рамках промоушена Hardcore MMA.