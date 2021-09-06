Тактаров проведёт бой с Монсоном в рамках промоушена Hardcore
- РИА Новости
«Для меня огромное счастье и честь провести бой между легендами смешанных единоборств. Это и была та цель, ради достижения которой всё начиналось», — цитирует главу промоушена Анатолия Сульянова пресс-служба организации.
Монсон отметил, что прекрасно готов к предстоящему поединку с Тактаровым.
«Я всё ещё упорно тренируюсь. Буду делать всё, что от меня зависит, чтобы показать максимальный результат», — сказал Монсон.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой поединок с ирландцем Конором Макгрегором.