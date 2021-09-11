Тищенко победил Кудряшова и выиграл титул WBC International

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На вечере бокса в Екатеринбурге, организованном промоутерской компанией RCC Boxing, россиянин Евгений Тищенко победил своего соотечественника Дмитрия Кудряшова.
Тищенко победил Кудряшова и выиграл титул WBC International
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Встреча продлилась все регламентированные десять раундов и завершилась победой Тищенко единогласным решением судей.

Тищенко завоевал чемпионский пояс Всемирного боксёрского совета WBC International в первом тяжёлом весе. 

В другом поединке вечера российский боксёр Заур Абдуллаев одержал победу над представителем Черногории Деяном Златичанином также единогласным решением судей. На кону поединка стоял титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе. 

Ранее Дрозд назвал фаворита титульного боя между Тищенко и Кудряшовым.

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