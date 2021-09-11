Тищенко победил Кудряшова и выиграл титул WBC International

На вечере бокса в Екатеринбурге, организованном промоутерской компанией RCC Boxing, россиянин Евгений Тищенко победил своего соотечественника Дмитрия Кудряшова.

Встреча продлилась все регламентированные десять раундов и завершилась победой Тищенко единогласным решением судей.

Тищенко завоевал чемпионский пояс Всемирного боксёрского совета WBC International в первом тяжёлом весе.

В другом поединке вечера российский боксёр Заур Абдуллаев одержал победу над представителем Черногории Деяном Златичанином также единогласным решением судей. На кону поединка стоял титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе.

Ранее Дрозд назвал фаворита титульного боя между Тищенко и Кудряшовым.