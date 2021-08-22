Из бокса в политику: Пакьяо проиграл Угасу после двухлетнего перерыва и допустил выдвижение на пост президента Филиппин

Мэнни Пакьяо проиграл Йорденису Угасу в своём первом поединке за последние два года. 42-летний филиппинец уступил кубинцу единогласным решением судей в бое за титул чемпиона мира по версии WBA. После схватки Пакьяо сказал, что пока не знает, будет ли продолжать спортивную карьеру. При этом он допустил, что в скором времени может объявить о выдвижении на пост президента своей страны.

Состоявшийся 21 августа вечер бокса в Лас-Вегасе априори считался одним из главных событий года в этом виде спорта. На ринг T-Mobile Arena впервые за два года вышел легендарный Мэнни Пакьяо. Однако возвращение 42-летнего филиппинца получилось не таким триумфальным, как сам он мог ожидать. Он уступил кубинцу Йорденису Угасу и не смог вернуть себе титул сильнейшего боксёра по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Это поражение теперь может поставить точку в славной карьере Пакмэна и завершить целую главу в истории бокса.

За свою жизнь Пакьяо добился всего, о чём может мечтать профессиональный боксёр. Он провёл больше 70 поединков, стал единственным чемпионом мира в восьми различных весовых категориях, дрался с Флойдом Мейвезером и даже после проигрыша ему заработал фантастические $100 млн. Когда филиппинцу минуло 40 лет, он и не подумал заканчивать карьеру. 20 июля 2019 года он победил американца Кита Турмана и стал самым возрастным чемпионом мира в полусреднем весе, завоевав пояс WBA.

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Правда, с тех пор Пакьяо на ринге больше не появлялся и вместо спорта стал посвящать себя политике. Ещё в 2016 году он был избран в сенат Филиппин, а в конце 2020-го возглавил правящую партию «ФДП-Лабан». Боксёр даже считается возможным кандидатом на пост президента страны — выборы назначены на 2022 год.

На фоне этих событий в WBA решили, что Пакьяо слишком долго тянет с защитой титула, и отобрали у него статус суперчемпиона в полусреднем весе. Звание было передано Угасу, а филиппинец был объявлен «чемпионом в отпуске» с правом бороться с ним за пояс сразу после возвращения на ринг.

После этого Пакьяо всё-таки сделал выбор в пользу бокса и объявил о проведении нового боя. Однако в соперники он выбрал не кубинца, а гораздо более солидного оппонента — непобеждённого американца Эррола Спенса. На кону этого боя стояли титулы Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF), которыми владел боксёр из США. Пока у Пакьяо шла подготовка к поединку, он не смог переизбраться на роль лидера партии и покинул свой пост.

Однако за 11 дней до предполагаемой встречи, которая обещала стать чуть ли не самым громким событием года в боксе, Спенс был вынужден отказаться от выхода на ринг. У него произошёл разрыв сетчатки левого глаза, и бой был отменён. На замену американцу вышел 35-летний Угас, который должен был драться в Лас-Вегасе в андеркарте с Фабианом Майданой. По удивительному совпадению, этот поединок тоже не мог состояться из-за травмы глаза у аргентинца.

Возвращение Пакьяо на ринг с самого начала не предполагало, что ему будет легко стать чемпионом мира. Уже по последним боям было заметно, что филиппинец не обладает той удалью, которая помогала ему сметать даже более крупных оппонентов, чем он сам. А ведь с тех пор прошло два года, и даже молодому боксёру бывает сложно вернуть себе форму после такой долгой паузы, не говоря уже о 42-летнем спортсмене.

Не последним был и вопрос мотивации — Спенс был для Пакьяо мощным вызовом, который в одночасье исчез. Угаса же как раз мог сильно воодушевить бой с филиппинцем. За пять дней до поединка Пакьяо уверял, что находится в хорошей форме и готов драться. При этом он допустил, что выйдет на ринг в последний раз. Филиппинец отметил, что хочет завершить карьеру на победной ноте и готов ради этого рискнуть всем, что имеет.

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Однако Пакьяо всё же не удалось навязать Угасу равный бой. Если в первых раундах он ещё отвечал на некоторые джебы и удары справа, то дальше разница в габаритах, которую не удавалось компенсировать скоростью, уже сказывалась слишком сильно. Кубинец всё чаще своими атаками дезориентировал Пакьяо и сбивал его с ног то на пол, то на канаты. Филиппинец продолжал бой, но становилось очевидным, что если он продержится до конца, то судьи не будут к нему благосклонны.

В заключительном раунде Пакьяо предпринял попытку закончить бой нокаутом, но за последние 11 лет ему это удавалось сделать лишь один раз. Угас выстроил крепкую оборону и спокойно выдержал финальный штурм соперника. После этого судьи единогласным решением признали, что титул чемпиона мира WBA принадлежит 35-летнему кубинцу заслуженно.

Пакьяо же потерпел первое поражение за четыре года и восьмое в своих 72 поединках на профессиональном ринге. После боя он сказал, что пока не принял решение по поводу дальнейшей карьеры. При этом филиппинец не исключил, что поборется за президентское кресло в своей родной стране.

«Я не знаю, я не знаю. Дайте мне сначала отдохнуть и расслабиться, а потом принять решение, буду ли я ещё драться. По поводу борьбы за пост президента я окончательно объявлю в следующем месяце. Я знаю, что это большая проблема, это более сложная работа, чем бокс. Но я хочу помогать людям, хочу им помогать», — сказал Пакьяо.