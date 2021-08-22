Угас победил Пакьяо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

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Кубинский боксёр Йорденис Угас одержал победу над филиппинцем Мэнни Пакьяо и защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.
Угас победил Пакьяо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA
  • Reuters

Поединок, который прошёл в Лас-Вегасе, завершился победой кубинца по итогам 12 раундов единогласным решением судей.

В активе 42-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге при восьми поражениях, два поединка завершились вничью.

35-летний Угас одержал 27-ю победу (12 нокаутом) при четырёх поражениях.

Ранее сообщалось, что частный самолёт обладателя чемпионского пояса по версии WBA в первом полусреднем весе Джервонты Дэвиса попал в аварию при взлёте.

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