Самолет боксёра Дэвиса попал в аварию при взлёте

Частный самолёт обладателя чемпионского пояса по версии WBA в первом полусреднем весе Джервонты Дэвиса попал в аварию при взлёте.

«Самолёт разбился, но всё хорошо, мы даже не успели взлететь. У меня просто горит попа. Господи, я сейчас уже сижу на бетоне», — написал Дэвис в своём Instagram.

Он добавил, что настало время прекращать летать на частных самолётах и переходить на автомобили и поезда.

28-летний Дэвис является чемпионом WBA в первом полусреднем весе. На его счету 25 побед в 25 боях (24 нокаутом).

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов может вернуться в клетку на турнире Bellator.