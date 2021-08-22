Самолет боксёра Дэвиса попал в аварию при взлёте

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Частный самолёт обладателя чемпионского пояса по версии WBA в первом полусреднем весе Джервонты Дэвиса попал в аварию при взлёте.
Самолет боксёра Дэвиса попал в аварию при взлёте
  • © gervontaa
  • Instagram

«Самолёт разбился, но всё хорошо, мы даже не успели взлететь. У меня просто горит попа. Господи, я сейчас уже сижу на бетоне», — написал Дэвис в своём Instagram.

Он добавил, что настало время прекращать летать на частных самолётах и переходить на автомобили и поезда.

28-летний Дэвис является чемпионом WBA в первом полусреднем весе. На его счету 25 побед в 25 боях (24 нокаутом).

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов может вернуться в клетку на турнире Bellator.

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