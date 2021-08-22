Пакьяо не исключил, что будет баллотироваться на пост президента Филиппин

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо допустил, что примет участие в выборах на пост президента Филиппин.

«Я опубликую финальное заявление [относительно участия в выборах] в следующем месяце. Знаю, что столкнусь с трудной проблемой в более сложном мире, чем бокс. Но я хочу помогать людям в моей стране», — цитирует Пакьяо Sky Sports.

При этом он добавил, что пока не определился, будет ли он продолжать карьеру профессионального боксёра.

«Я не знаю, сначала дайте мне отдохнуть, расслабиться, затем я приму решение», — сказал он.

В активе 42-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге при восьми поражениях, два поединка завершились вничью.

Ранее кубинский боксёр Йорденис Угас одержал победу над Пакьяо и защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.