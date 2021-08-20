WBC обязал Бетербиева провести защиту с Брауном
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«WBC распорядился, чтобы Бетербиев провёл обязательную защиту против Брауна», — приводит слова президента организации Маурисио Сулеймана «Р-Спорт».
Чиновник добавил, что WBC также поддерживал идею проведения объединительного боя между Бетербиевым и обладателем пояса WBO американцем Джо Смитом — младшим.
Бетербиев провёл 16 боёв на профессиональном ринге и во всех одержал досрочные победы.
Ранее СМИ сообщили дату боя между Александром Емельяненко и блогером Тарасовым.