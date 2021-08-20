WBC обязал Бетербиева провести защиту с Брауном

Всемирный боксёрский совет (WBC) обязал чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева провести бой с американцем Маркусом Брауном.

РИА Новости

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«WBC распорядился, чтобы Бетербиев провёл обязательную защиту против Брауна», — приводит слова президента организации Маурисио Сулеймана «Р-Спорт». Чиновник добавил, что WBC также поддерживал идею проведения объединительного боя между Бетербиевым и обладателем пояса WBO американцем Джо Смитом — младшим. Бетербиев провёл 16 боёв на профессиональном ринге и во всех одержал досрочные победы. Ранее СМИ сообщили дату боя между Александром Емельяненко и блогером Тарасовым.