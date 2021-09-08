Монсон подтвердил, что проведёт бой с Тактаровым

Бывший американский боец смешанных единоборств, а ныне депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон рассказал о договорённости провести поединок с известным российским бойцом Олегом Тактаровым.

«Как я уже говорил прежде, я совсем скоро вернусь в MMA. Недавно мы договорились с промоушеном Hardcore MMA о проведении боя с Олегом Тактаровым. Так что слухи подтвердились — поединок с Тактаровым всё же состоится», — цитирует Монсона Sport24.

Он отметил, что Тактаров был его кумиром и он следил за его победой на турнире UFC 6, поэтому предстоящий поединок является для него большой честью. По его мнению, бой будет интересным, так как они находятся в одном возрасте и оба любят борьбу.

«Конечно, несмотря на бой, мы с Олегом друзья — у меня были проблемы со спиной, он помог мне её вылечить. В общем, в скором времени мы анонсируем дату поединка, будьте готовы!» — добавил Монсон.

54-летний Тактаров за свою карьеру одержал 18 побед, потерпел пять поражений и дважды его поединки завершались вничью. На счету 50-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и один бой, признанный несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Тактаров проведёт бой с Монсоном в рамках промоушена Hardcore.