Исмаилов назвал предстоящий бой с Минеевым самым принципиальным в карьере

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вопрос, насколько для него принципиален предстоящий поединок с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.

«Ну, получается. У меня со Штырковым, с Фроловым, с Василевским и с Емельяненко было всё нормально в отношениях. А тут не в порядке. Да, это самый принципиальный бой», — цитирует Исмаилова Sport24.

Он отметил, что более дискомфортных для него условий, чем в октагоне с Минеевым, для него не может быть, хотя он уверен, что будет себя хорошо ощущать во время поединка.

«Сейчас вышел из зоны комфорта по причине Владимира Минеева. И каждый раз, когда я нахожусь вне зоны комфорта, я всё больше его ненавижу. Иногда же такое бывает, думаешь: «Ох, блин! Как мне тяжело, и всё из-за него! Как бы дал ему…» Получается, в бою я буду… «жёстким» — не очень подходящее слово?»



«Да, по-спортивному я буду жестоко настроен в этом противостоянии», — добавил Исмаилов.

Исмаилов проведёт бой против Владимира Минеева 16 октября. Поединок состоится в Сочи на турнире Fight Nights Global.

Ранее Исмаилов признался, что устал от смешанных единоборств.