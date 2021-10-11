Исмаилов назвал предстоящий бой с Минеевым самым принципиальным в карьере

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вопрос, насколько для него принципиален предстоящий поединок с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.
Исмаилов назвал предстоящий бой с Минеевым самым принципиальным в карьере
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«Ну, получается. У меня со Штырковым, с Фроловым, с Василевским и с Емельяненко было всё нормально в отношениях. А тут не в порядке. Да, это самый принципиальный бой», — цитирует Исмаилова Sport24.

Он отметил, что более дискомфортных для него условий, чем в октагоне с Минеевым, для него не может быть, хотя он уверен, что будет себя хорошо ощущать во время поединка. 

«Сейчас вышел из зоны комфорта по причине Владимира Минеева. И каждый раз, когда я нахожусь вне зоны комфорта, я всё больше его ненавижу. Иногда же такое бывает, думаешь: «Ох, блин! Как мне тяжело, и всё из-за него! Как бы дал ему…» Получается, в бою я буду… «жёстким» — не очень подходящее слово?» 

«Да, по-спортивному я буду жестоко настроен в этом противостоянии», — добавил Исмаилов.

Исмаилов проведёт бой против Владимира Минеева 16 октября. Поединок состоится в Сочи на турнире Fight Nights Global.

Ранее Исмаилов признался, что устал от смешанных единоборств.

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