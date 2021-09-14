Исмаилов признался, что устал от смешанных единоборств

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил о намерении завершить карьеру.

«Я всё время завязываю карьеру и не отвожу себе на это время. Я давно говорил, что со спортом закончу в 35 лет. Сейчас мне 35. Достаточно долго существуют определённые причины, по которым я, так скажем, пакую чемоданы. Я хочу завязать со смешанными единоборствами — я устал. Хотя я вот сейчас подумал и понял, что ещё не устал. Проведу бой с Минеевым и уже после него по-другому себя чувствовать буду. Эти слова я говорю из-за тяжёлого тренировочного процесса. Будет много интересных противостояний, но я уже года четыре планирую завязать. Не всегда всё так просто», — заявил Исмаилов в интервью «Спорт-Экспресс».

Исмаилов проведёт бой против Владимира Минеева 16 октября. Поединок состоится в Сочи на турнире Fight Nights Global.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что Исмаилов отказался от боя-реванша.