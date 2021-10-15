Исмаилова и Минеева оштрафуют на 500 тысяч рублей, если члены их команд нарушат порядок

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, какое наказание грозит бойцам Магомеду Исмаилову и Владимиру Минееву в случае нарушения порядка до, во время и после поединка членами их команд.
Исмаилова и Минеева оштрафуют на 500 тысяч рублей, если члены их команд нарушат порядок
  • © AMC FIGHT NIGHTS
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«Предлагаю оштрафовать бойцов на 500 тыс. рублей, если кто-то из их команды выпрыгнет в клетку, нарушив таким образом порядок. Нам здесь не нужен зоопарк», — цитирует Гаджиева ТАСС.

16 октября Минеев и Исмаилов сразятся в реванше на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи.

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90 и завершился ничьей.

Ранее боец Вячеслав Василевский заявил, что Исмаилов заберёт победу в поединке с Минеевым.

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