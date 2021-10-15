Василевский: Исмаилов заберёт победу в поединке с Минеевым

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Российский боец MMA Вячеслав Василевский высказался по поводу предстоящего боя между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.
Василевский: Исмаилов заберёт победу в поединке с Минеевым
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«Я ставлю на победу Маги. Я знаю, как он готовился, знаю его состояние и мотивацию. Сейчас очень многие недооценивают Исмаилова и говорят, что это будет противостояние борца и ударника. Мага нисколько не хуже, а то и лучше Минеева в стойке. Если ничего непредвиденного не будет, Исмаилов заберёт победу. Ну и, конечно, у Маги огромное преимущество в борьбе, это даже не обсуждается», — цитирует Василевского «Чемпионат».

16 октября Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут реванш на турнире AMC Fight Nights в Сочи.

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.

Ранее Махачев сделал прогноз относительно боя Яна с Сэндхагеном.

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