Махачев сделал прогноз относительно боя Яна с Сэндхагеном

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поделился мнением о поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 267, в котором встретятся россиянин Пётр Ян и американец Кори Сэндхаген.
Махачев сделал прогноз относительно боя Яна с Сэндхагеном
  • AP

«Я бы сказал, что Яну без разницы, с кем драться. Он такой боец, у которого есть свой стиль, он этого стиля придерживается. Со всеми бойцами он делает всё то же самое. Я бы сказал, что Кори не менее опасен, чем Стерлинг. Навыков в стойке у него точно побольше. Думаю, что бой пройдёт в стойке. Сэндхаген разнообразный. Думаю, это будет конкурентный бой, но Пётр в какой-то момент его просто передавит. Будет перестрелка, а затем Пётр своим натиском и прессингом возьмёт своё», — приводит слова Махачева «Чемпионат».

Бойцы сразятся 30 октября на турнире UFC 267. На кону будет стоять титул временного чемпиона организации в легчайшем весе.

Ранее Махачев назвал Исмаилова фаворитом в бою с Минеевым.

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