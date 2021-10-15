Махачев назвал Исмаилова фаворитом в бою с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

«Будет конкурентный интересный поединок. Видел подготовку Исмаилова. Он в Махачкале готовился, привлекал различных тренеров и спарринг-партнёров. Серьёзно отнёсся к подготовке. Минеев не знаю, я не видел, как готовился. Как понял, Исмаилов сейчас в лучшей форме для своего возраста. Думаю, что шансов больше у Магомеда. Он комфортно себя чувствует и в борьбе, и в стойке. Если умно подерётся, не будет тратить силы впустую и не станет поддаваться эмоциям, то сможет выиграть каждый раунд. Исмаилова хватает лишь на два раунда? Это неправда. В прошлом бою, когда Магомед повалил Минеева, он дал сильный темп. Такое ощущение, что канвас хотел поломать. Все силы оставил в том добивании. Из-за этого у него дальше всё тяжело пошло», — цитирует Махачева «Чемпионат».

Бой Исмаилова с Минеевым состоится 16 октября. Первый поединок между российскими бойцами, проходивший в 2018 году, завершился вничью.

Ранее Минеев поделился ожиданиями от предстоящего боя с Исмаиловым.