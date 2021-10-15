Минеев поделился ожиданиями от предстоящего боя с Исмаиловым

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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал об ожиданиях от предстоящего поединка со своим соотечественником Магомедом Исмаиловым.
Минеев поделился ожиданиями от предстоящего боя с Исмаиловым
  • РИА Новости

«Весогонка проходит хорошо, комфортно. Тренировки в режиме «дайте мне уже этого Исмаилова в самой лучшей его форме». Сейчас я мечтаю о доброй порции мороженого. Ну или о том, как буду лететь с чемпионским поясом домой, к семье. Что же касается Исмаилова... Думаю, что сейчас он такой же страдалец без сладкого, как и я. Думаю, он тоже ответственно отнёсся к этому бою. Думаю, что он готов. С фармподдержкой или без — мне без разницы. Больше о нём вообще ничего не думаю. Моё настроение сейчас как у машиниста поезда, который прибавляет ход, чтобы побыстрее приехать домой, по пути сбив чучело, выставленное на рельсы ребятами из соседней деревни. Спокойно делаю своё дело, лёгкое веселье от предстоящего столкновения с чучелом, мысли о доме», — сказал Владимир в своём Instagram.

Также российский боец призвал всех болельщиков не только следить за единоборствами, но и самим заниматься спортом, при этом применяя свои навыки только в залах.

Бой Исмаилова с Минеевым состоится 16 октября. В первом поединке между этими соперниками была зафиксирована ничья.

Ранее Минеев заявил, что Исмаилов будет делать акцент на борьбе.

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