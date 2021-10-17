Исмаилов: Минеев, ты засранец, но я выражаю тебе уважение

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал поражение от Владимира Минеева в главном поединке турнира AMC Fight Nights 104.

«Друзья мои, я не уважаю Минеева как человека, но он крутой спортсмен. Это не значит, что я не уважаю тебя по жизни. Есть вопросы, которые нам надо закрыть. У меня осталась обида. Сегодня я был хорошо готов, но и он отлично проявил себя. Отличный спортсмен! Просто бомба! Уважуха тебе! Я не умею проигрывать. Даже когда играю в приставку, ломаю джойстик, если терплю поражение. Но что есть, то есть. Если бы я выиграл, благодарил бы Аллаха. Сейчас уступил и говорю: «Хвала тебе, о Господь мой, за этот вечер». И не важно, что сейчас произошло. Минеев, ты засранец, но я выражаю тебе уважение», — сказал Исмаилов.

После речи он слабенько ударил своего соперника по лицу и заявил, что последний удар остался за ним.

Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.

Таким образом, Минеев одержал 16-ю победу в карьере при одной ничьей и одном поражении. У Исмаилова — 17 побед, три проигрыша и одна ничья.

Ранее Исмаилову вызвали врачей в клетку после поражения от Минеева.