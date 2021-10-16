Церемония взвешивания, перепалка в соцсетях и введение штрафа в 500 тысяч рублей: как Минеев и Исмаилов готовились к бою

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов успешно прошли церемонию взвешивания перед поединком в рамках турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи, который состоится 16 октября. Чемпион показал на весах 84,4 кг, тогда как претендент оказался на 400 граммов легче. По словам Лысого хищника, это преимущество никак не должно помочь его сопернику. В свою очередь, уроженец Свердловска подчеркнул, что оппонент «не дышит больше двух раундов». Организаторы же постарались сделать всё, чтобы избежать возможных потасовок. Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев установил для спортсменов штраф в 500 тысяч рублей за проникновение в «клетку» посторонних лиц.

«Хватит газовать как тигр перед встречей с Запашным»

Церемония взвешивания стала одним из самых интригующих событий в преддверии поединка Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Любители смешанных единоборств с большим интересом ждали, уложатся ли соперники в лимит средней весовой категории — 84 кг. Сделать это удалось обоим. Лысый хищник прошёл прямо по грани и показал ровно 84 кг. При этом дагестанец выглядел предельно измождённым и, поняв, что выполнил задачу, устало улыбнулся.

Его оппонент вовсе решил перестраховаться и поднялся на весы полностью голым. Даже без нижнего белья он потянул на 84,4 кг. На лице уроженца Свердловска также отразились следы тяжелейшей весогонки.

Позже спортсмены обменялись колкими постами в соцсетях. Так, Исмаилов, выложив видео с церемонии, высказался о 400 граммах преимущества Минеева.

«Когда буду лежать на нём, он почувствует, что я на 400 грамм легче, но это никак не поможет ему», — написал Магомед в Instagram.

В свою очередь, чемпион AMC Fight Nights в пятницу отправился на прогулку в горы вдоль Мзымты и оттуда обратился к своему противнику. 31-летний атлет призвал Исмаилова забыть обиды и пожелал ему добра, «какой бы ненавистью он ко мне ни кипел».

«Хватит газовать как тигр перед встречей с Запашным. 16-го числа ты всё мне выскажешь в «клетке». Ух, покуражимся. При любом раскладе тебя уже не забудут. P.S. Ребята, обижаться на кого-то, значит, не владеть собой, не понимать ситуации, или просто быть ребёнком», — отметил Минеев.

В целом спортсмены не упускали любой возможности поддеть друг друга. Например, Исмаилов на пресс-конференции в полушутливой форме не исключил разборок вне «клетки».

«А что в этом вообще такого? Что случилось с Россией? Почему, когда двое равных по силе мужчин что-то раз на раз решают на улице, все начинают: «Ай, ой, что вы делаете?» Откуда это, опомнитесь! Изнежились. Хватит, соберитесь чуть-чуть», — приводит слова бойца Sport24.

Он также пообещал дать противнику реванш, если одержит победу.

«Думаю, это зависит от завтрашнего противостояния и какие вопросы останутся. Будет ли актуален третий бой, сделаем выводы после второго. Если я выиграю и мне предстоит решать, дать ли реванш, думаю, конечно, дам. Суть в том, что мне никогда не надоест бить его», — добавил Лысый хищник.

В свою очередь, Минеев рассказал, какие выводы сделал после первого поединка, состоявшегося между ними три года назад и завершившегося вничью. По его мнению, Магомед «не дышит больше двух раундов».

«Я уже однажды всё пережил, поэтому посмотрим, что будет завтра. Чего не хватило в первом бою? Левой руки — объективно. Да и формы не хватило. Сейчас всё хорошо, а в субботу будет ещё лучше», — пообещал действующий чемпион.

А организаторы несмотря на серьёзный накал сохраняют уверенность, что бой ограничится исключительно «клеткой» и пятью раундами. По мнению президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева, «сейчас есть всё, чтобы провести поединок цивильно».

«Всё это уже происходило, и каждый принимал участие. Но по отдельности все — нормальные люди. Не думаю, что случится потасовка. Мага и Владимир представляют разные регионы, разные культуры. Но у них в углу находятся люди, которые хорошо друг друга знают. Не думаю, что они решат драться. Согласитесь, будет скучно, если всё пройдёт просто», — заявил функционер.

Вместе с тем он пообещал оштрафовать Минеева и Исмаилова на 500 тысяч рублей, если члены их команд всё-таки проникнут в «клетку», и пообещал не допустить подобного «зоопарка».

«Это самое главное противостояние в российских MMA»

С большим интересом ждут противостояние не только болельщики, но и представители отечественного ММА-сообщества. Многие считают фаворитом претендента. Боец UFC в лёгком весе Ислам Махачев отметил, что Лысый хищник отнёсся к подготовке предельно серьёзно и «привлёк разных тренеров и спарринг-партнёров».

«Получится конкурентный интересный бой... Как понял, Исмаилов находится в лучшей форме для своего возраста. Думаю, шансов больше у него. Причём он способен проявить себя и в стойке... Если Магомед умно подерётся и не будет тратить силы впустую и поддаваться эмоциям, он в состоянии выиграть каждый раунд. Исмаилова хватает только на два? Это неправда. В прошлом бою, когда Магомед повалил Минеева, он задал сильный темп. Такое ощущение, канвас хотел сломать. Все силы оставил в этом добивании. Поэтому дальше всё так тяжело пошло», — приводит слова Махачева «Чемпионат».

Также по теме «Будет технический нокаут в партере»: что обсуждают перед боем Минеева с Исмаиловым на AMC Fight Nights 104 16 октября на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи пройдёт бой между чемпионом организации в среднем весе Владимиром Минеевым и...

Поддержал коллегу и Александр Емельяненко, который потерпел поражение от дагестанца в прошлом году. Он также сделал акцент на том, что Исмаилов лучше подготовился к схватке в Сочи.

«Он тренируется и пашет целыми днями. Он спускает сто потов в спортзале. Удачи ему в этом бою. Пусть победит сильнейший», — цитирует Емельяненко-младшего Vseprosport.

Недавно потерпевший поражение от Исмаилова Вячеслав Василевский также занял его сторону. Многие эксперты предполагают, что Магомед возьмёт своё в партере, однако он считает: претендент не хуже чемпиона и в стойке, и это делает его явным фаворитом.

«Если ничего непредвиденного не случится, Исмаилов одержит победу. Ну и, конечно, у Маги огромное преимущество в борьбе, даже не обсуждается. На сегодняшний день это самое главное противостояние в российских MMA. Исмаилов и Минеев очень хорошо подогрели бой, сработали как блогеры. Многие ждут даже не спортивную схватку, а столкновение личностей и характеров», — подчеркнул Василевский.

А вот бывший чемпион Bellator Виталий Минаков затруднился назвать сильнейшего, однако пожелал удачи Минееву.

«Их предыдущий поединок получился очень конкурентным, несмотря на то, что в первых двух-трёх раундах доминировал Магомед. Сейчас будет интересно посмотреть, сможет ли Минеев противостоять его борцовской технике и удастся ли Исмаилову выдержать ударную мощь Володи.

Очевидно, у Минеева ударка на порядок выше. Но, учитывая класс бойцов, всякое может произойти. И у Володи, и у Магомеда хватает нокаутирующей мощи. Однако этот бой скорее всего продлится всю дистанцию», — заявил экс-чемпиона Bellator.

Согласился с ним и глава лиги M-1 Global Вадим Финкельштейн, который назвал противостояние в Сочи «одним из самых горячих за последнее время» в стране.

«Мага и Володя — абсолютно разноплановые бойцы. Исмаилов — борец, а Минеев — ударник, бой может повернуться в любую сторону… Володя и Мага очень любят поговорить. Что касается «химии», может, Исмаилову это и поможет, если поединок уйдёт в поздние раунды. Но, повторюсь, Минеев — очень опасный ударник, иногда и «химия» не выручает», — напомнил функционер.