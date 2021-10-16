Церемония взвешивания, перепалка в соцсетях и введение штрафа в 500 тысяч рублей: как Минеев и Исмаилов готовились к бою
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«Хватит газовать как тигр перед встречей с Запашным»
Церемония взвешивания стала одним из самых интригующих событий в преддверии поединка Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Любители смешанных единоборств с большим интересом ждали, уложатся ли соперники в лимит средней весовой категории — 84 кг. Сделать это удалось обоим. Лысый хищник прошёл прямо по грани и показал ровно 84 кг. При этом дагестанец выглядел предельно измождённым и, поняв, что выполнил задачу, устало улыбнулся.
Его оппонент вовсе решил перестраховаться и поднялся на весы полностью голым. Даже без нижнего белья он потянул на 84,4 кг. На лице уроженца Свердловска также отразились следы тяжелейшей весогонки.
Позже спортсмены обменялись колкими постами в соцсетях. Так, Исмаилов, выложив видео с церемонии, высказался о 400 граммах преимущества Минеева.
«Когда буду лежать на нём, он почувствует, что я на 400 грамм легче, но это никак не поможет ему», — написал Магомед в Instagram.
В свою очередь, чемпион AMC Fight Nights в пятницу отправился на прогулку в горы вдоль Мзымты и оттуда обратился к своему противнику. 31-летний атлет призвал Исмаилова забыть обиды и пожелал ему добра, «какой бы ненавистью он ко мне ни кипел».
«Хватит газовать как тигр перед встречей с Запашным. 16-го числа ты всё мне выскажешь в «клетке». Ух, покуражимся. При любом раскладе тебя уже не забудут. P.S. Ребята, обижаться на кого-то, значит, не владеть собой, не понимать ситуации, или просто быть ребёнком», — отметил Минеев.
В целом спортсмены не упускали любой возможности поддеть друг друга. Например, Исмаилов на пресс-конференции в полушутливой форме не исключил разборок вне «клетки».
«А что в этом вообще такого? Что случилось с Россией? Почему, когда двое равных по силе мужчин что-то раз на раз решают на улице, все начинают: «Ай, ой, что вы делаете?» Откуда это, опомнитесь! Изнежились. Хватит, соберитесь чуть-чуть», — приводит слова бойца Sport24.
Он также пообещал дать противнику реванш, если одержит победу.
«Думаю, это зависит от завтрашнего противостояния и какие вопросы останутся. Будет ли актуален третий бой, сделаем выводы после второго. Если я выиграю и мне предстоит решать, дать ли реванш, думаю, конечно, дам. Суть в том, что мне никогда не надоест бить его», — добавил Лысый хищник.
В свою очередь, Минеев рассказал, какие выводы сделал после первого поединка, состоявшегося между ними три года назад и завершившегося вничью. По его мнению, Магомед «не дышит больше двух раундов».
«Я уже однажды всё пережил, поэтому посмотрим, что будет завтра. Чего не хватило в первом бою? Левой руки — объективно. Да и формы не хватило. Сейчас всё хорошо, а в субботу будет ещё лучше», — пообещал действующий чемпион.
А организаторы несмотря на серьёзный накал сохраняют уверенность, что бой ограничится исключительно «клеткой» и пятью раундами. По мнению президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева, «сейчас есть всё, чтобы провести поединок цивильно».
«Всё это уже происходило, и каждый принимал участие. Но по отдельности все — нормальные люди. Не думаю, что случится потасовка. Мага и Владимир представляют разные регионы, разные культуры. Но у них в углу находятся люди, которые хорошо друг друга знают. Не думаю, что они решат драться. Согласитесь, будет скучно, если всё пройдёт просто», — заявил функционер.
Вместе с тем он пообещал оштрафовать Минеева и Исмаилова на 500 тысяч рублей, если члены их команд всё-таки проникнут в «клетку», и пообещал не допустить подобного «зоопарка».
«Это самое главное противостояние в российских MMA»
С большим интересом ждут противостояние не только болельщики, но и представители отечественного ММА-сообщества. Многие считают фаворитом претендента. Боец UFC в лёгком весе Ислам Махачев отметил, что Лысый хищник отнёсся к подготовке предельно серьёзно и «привлёк разных тренеров и спарринг-партнёров».
«Получится конкурентный интересный бой... Как понял, Исмаилов находится в лучшей форме для своего возраста. Думаю, шансов больше у него. Причём он способен проявить себя и в стойке... Если Магомед умно подерётся и не будет тратить силы впустую и поддаваться эмоциям, он в состоянии выиграть каждый раунд. Исмаилова хватает только на два? Это неправда. В прошлом бою, когда Магомед повалил Минеева, он задал сильный темп. Такое ощущение, канвас хотел сломать. Все силы оставил в этом добивании. Поэтому дальше всё так тяжело пошло», — приводит слова Махачева «Чемпионат».
Поддержал коллегу и Александр Емельяненко, который потерпел поражение от дагестанца в прошлом году. Он также сделал акцент на том, что Исмаилов лучше подготовился к схватке в Сочи.
«Он тренируется и пашет целыми днями. Он спускает сто потов в спортзале. Удачи ему в этом бою. Пусть победит сильнейший», — цитирует Емельяненко-младшего Vseprosport.
Недавно потерпевший поражение от Исмаилова Вячеслав Василевский также занял его сторону. Многие эксперты предполагают, что Магомед возьмёт своё в партере, однако он считает: претендент не хуже чемпиона и в стойке, и это делает его явным фаворитом.
«Если ничего непредвиденного не случится, Исмаилов одержит победу. Ну и, конечно, у Маги огромное преимущество в борьбе, даже не обсуждается. На сегодняшний день это самое главное противостояние в российских MMA. Исмаилов и Минеев очень хорошо подогрели бой, сработали как блогеры. Многие ждут даже не спортивную схватку, а столкновение личностей и характеров», — подчеркнул Василевский.
А вот бывший чемпион Bellator Виталий Минаков затруднился назвать сильнейшего, однако пожелал удачи Минееву.
«Их предыдущий поединок получился очень конкурентным, несмотря на то, что в первых двух-трёх раундах доминировал Магомед. Сейчас будет интересно посмотреть, сможет ли Минеев противостоять его борцовской технике и удастся ли Исмаилову выдержать ударную мощь Володи.
Очевидно, у Минеева ударка на порядок выше. Но, учитывая класс бойцов, всякое может произойти. И у Володи, и у Магомеда хватает нокаутирующей мощи. Однако этот бой скорее всего продлится всю дистанцию», — заявил экс-чемпиона Bellator.
Согласился с ним и глава лиги M-1 Global Вадим Финкельштейн, который назвал противостояние в Сочи «одним из самых горячих за последнее время» в стране.
«Мага и Володя — абсолютно разноплановые бойцы. Исмаилов — борец, а Минеев — ударник, бой может повернуться в любую сторону… Володя и Мага очень любят поговорить. Что касается «химии», может, Исмаилову это и поможет, если поединок уйдёт в поздние раунды. Но, повторюсь, Минеев — очень опасный ударник, иногда и «химия» не выручает», — напомнил функционер.