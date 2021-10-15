Исмаилов: когда буду лежать на Минееве, он почувствует, что я на 500 граммов легче

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов высказался о взвешивании перед поединком с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.
Исмаилов: когда буду лежать на Минееве, он почувствует, что я на 500 граммов легче
  • © AMC FIGHT NIGHTS
  • vk.com

«В весе. Перегоняли 500 граммов, 500 граммов форы для моего оппонента. Когда буду лежать на нём, он почувствует, что я на 500 граммов легче. Но это никак не поможет ему. Идём за победой», — написал Исмаилов в своём Instagram.

Напомним, 16 октября Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут реванш на турнире AMC Fight Nights в Сочи.

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.

Ранее Ислам Махачев назвал Исмаилова фаворитом в бою с Минеевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить