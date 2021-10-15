Исмаилов: когда буду лежать на Минееве, он почувствует, что я на 500 граммов легче
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«В весе. Перегоняли 500 граммов, 500 граммов форы для моего оппонента. Когда буду лежать на нём, он почувствует, что я на 500 граммов легче. Но это никак не поможет ему. Идём за победой», — написал Исмаилов в своём Instagram.
Напомним, 16 октября Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут реванш на турнире AMC Fight Nights в Сочи.
Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.
Ранее Ислам Махачев назвал Исмаилова фаворитом в бою с Минеевым.