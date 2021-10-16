Боксёр Лебедев рассказал, за кого будет болеть в бою Минеева с Исмаиловым
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«Я болеть буду за Володю Минеева, но оба бойца здесь достойные. Бой будет хороший, хоть они оба и ведут себя вызывающе, несколько хамят друг другу, но всё в пределах допустимой нормы. Бой будет приблизительно равный. Если Мага навяжет борьбу Минееву, то Володе, наверно, будет сложно. Если Минеев сможет защититься от борьбы, в стойке он Магу перебьёт», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».
Бой Исмаилов — Минеев пройдёт сегодня, 16 октября, на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.
Ранее Валуев рассказал, за счёт чего Минеев сможет победить Исмаилова.