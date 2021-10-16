Валуев рассказал, за счёт чего Минеев сможет победить Исмаилова

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев поделился ожиданиями от боя между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights 104.
Валуев рассказал, за счёт чего Минеев сможет победить Исмаилова
  • © AMC FIGHT NIGHTS
  • vk.com

«Шансы в этом поединке, в принципе, 50 на 50. Мне кажется, что Владимир Минеев в этом бою будет выглядеть предпочтительнее и одержит победу», — цитирует Валуева «Чемпионат».

По словам Валуева, Минеев сможет победить своего соперника за счёт ударной техники. Боксёр считает, что 31-летний боец из Екатеринбурга не позволит Исмаилову перевести себя в партер, чтобы закончить бой досрочно.

«Исмаилов надеется, что свои самые лучшие качества он раскроет в борьбе, но вряд ли Минеев не в курсе этого замысла, поэтому всячески будет этому противодействовать», — добавил Валуев.

Поединок пройдёт 16 октября в Сочи.

На счету Минеева 15 побед, одна ничья и одно поражение в MMA. Исмаилов за свою карьеру выиграл 18 поединков, в двух уступил, один завершился ничьёй.

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве, на шоу Fight Nights Global 90, и завершился ничьёй.

Ранее российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался о предстоящем поединке между Исмаиловым и Минеевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить