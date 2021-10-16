Валуев рассказал, за счёт чего Минеев сможет победить Исмаилова

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев поделился ожиданиями от боя между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights 104.

«Шансы в этом поединке, в принципе, 50 на 50. Мне кажется, что Владимир Минеев в этом бою будет выглядеть предпочтительнее и одержит победу», — цитирует Валуева «Чемпионат».

По словам Валуева, Минеев сможет победить своего соперника за счёт ударной техники. Боксёр считает, что 31-летний боец из Екатеринбурга не позволит Исмаилову перевести себя в партер, чтобы закончить бой досрочно.

«Исмаилов надеется, что свои самые лучшие качества он раскроет в борьбе, но вряд ли Минеев не в курсе этого замысла, поэтому всячески будет этому противодействовать», — добавил Валуев.

Поединок пройдёт 16 октября в Сочи.

На счету Минеева 15 побед, одна ничья и одно поражение в MMA. Исмаилов за свою карьеру выиграл 18 поединков, в двух уступил, один завершился ничьёй.

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве, на шоу Fight Nights Global 90, и завершился ничьёй.

Ранее российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался о предстоящем поединке между Исмаиловым и Минеевым.