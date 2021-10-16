Александр Емельяненко пожелал Исмаилову удачи в бою с Минеевым

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался о предстоящем поединке между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым, который состоится 16 октября на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи.

«Мой прогноз на бой Минеев — Исмаилов? Я считаю, что победит Исмаилов, так как он тренируется и пашет целыми днями. Он спускает сто потов в спортзале. Удачи ему в этом бою. Пусть победит сильнейший», — цитирует Емельяненко «ВсёПроСпорт».

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90 и завершился ничьей.

На счету Минеева 15 побед, одна ничья и одно поражение в MMA. Исмаилов за свою карьеру выиграл 18 поединков, в двух уступил, один завершился ничьей.

Ранее Минеев рассказал, какие выводы он сделал после первого поединка с Магомедом Исмаиловым.