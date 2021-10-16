Минеев: Исмаилов не дышит после первых двух раундов

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев рассказал, какие выводы он сделал после первого поединка с Магомедом Исмаиловым.

«Какие выводы сделал после первого боя? Очевидно: человек не дышит дольше двух раундов. Я уже однажды всё пережил, так что посмотрим, что будет завтра. Чего не хватило в первом бою? Левой руки — объективно. Да и формы не хватило. Сейчас всё хорошо, а завтра будет ещё лучше», — цитирует Минеева Sport24.

16 октября Минеев и Исмаилов сразятся в реванше на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи.

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90 и завершился ничьей.

На счету Минеева 15 побед, одна ничья и одно поражение в MMA. Исмаилов за свою карьеру выиграл 18 поединков, в двух уступил, один завершился ничьей.

Ранее Исмаилов признался, что не видит проблем в том, чтобы подраться с Минеевым вне октагона.