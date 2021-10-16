Исмаилов не видит проблем в том, чтобы подраться с Минеевым вне октагона

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вопрос о возможной драке с соотечественником и чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым вне октагона.

«А что в этом вообще такого? Что случилось с Россией? Почему, когда двое равных по силе мужчин что-то раз на раз решают на улице, все начинают: «Ай, ой, что вы делаете?» Что в этом такого? Откуда это, опомнитесь! Изнежились! Хватит, соберитесь чуть-чуть!» — цитирует Исмаилова Sport24.

16 октября Минеев и Исмаилов сразятся в реванше на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи.

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90 и завершился ничьей.

На счету Минеева 15 побед, одна ничья и одно поражение в MMA. Исмаилов за свою карьеру выиграл 18 поединков, в двух уступил, один завершился ничьей.

Ранее Минеев заявил, что намерен потратить на благотворительность часть гонорара за бой с Исмаиловым.