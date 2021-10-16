Минеев намерен потратить на благотворительность часть гонорара за бой с Исмаиловым

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, на что потратит гонорар за поединок с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Наверное, как поступил бы любой простой русский мужик, потратил бы деньги на семью, на ребёнка. В последнее время много думаю о благотворительности. Есть благотворительный фонд «Село», я хотел бы пожертвовать туда миллион. Мы все родом из села, близки к земле. Я сам из деревни, окончил сельскую школу. Хочу поддержать сельчан», — приводит слова Минеева Metaratings.

16 октября Минеев и Исмаилов сразятся в реванше на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи.

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90 и завершился ничьей.

На счету Минеева 15 побед, одна ничья и одно поражение в MMA. Исмаилов за свою карьеру выиграл 18 поединков, в двух уступил, один завершился ничьей.

Ранее Исмаилов заявил, что готов дать реванш Минееву в случае победы.