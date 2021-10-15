Исмаилов заявил, что готов дать реванш Минееву в случае победы

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вопрос о возможном третьем поединке с соотечественником Владимиром Минеевым.
Исмаилов заявил, что готов дать реванш Минееву в случае победы
  • РИА Новости

«Думаю, это зависит от завтрашнего противостояния, какие вопросы останутся. Сделаем выводы после второго боя, актуален ли будет третий поединок. Если я выиграю и буду решать, давать ли реванш, думаю, конечно, я бы его дал. Суть в том, что мне никогда не будет мало бить Минеева», — цитирует Исмаилова «Чемпионат»

16 октября Минеев и Исмаилов сразятся в реванше на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи.

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90 и завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что Исмаилова и Минеева оштрафуют на 500 тыс. рублей, если члены их команд нарушат порядок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить