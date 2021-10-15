Исмаилов заявил, что готов дать реванш Минееву в случае победы

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вопрос о возможном третьем поединке с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Думаю, это зависит от завтрашнего противостояния, какие вопросы останутся. Сделаем выводы после второго боя, актуален ли будет третий поединок. Если я выиграю и буду решать, давать ли реванш, думаю, конечно, я бы его дал. Суть в том, что мне никогда не будет мало бить Минеева», — цитирует Исмаилова «Чемпионат».

16 октября Минеев и Исмаилов сразятся в реванше на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи.

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90 и завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что Исмаилова и Минеева оштрафуют на 500 тыс. рублей, если члены их команд нарушат порядок.