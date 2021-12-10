Проводников рассказал об идее поединка с Багаутиновым

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Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Руслан Проводников рассказал, почему согласился на бой с бывшим бойцом UFC Али Багаутиновым.
Проводников рассказал об идее поединка с Багаутиновым
  • © aca-mma.com

«В мае поступило предложение выйти в ринг, чтобы подраться в благотворительном бою и кому-то помочь. Эта идея мне понравилась. Уже в профессиональной карьере я не дрался ради денег или славы», — цитирует Багаутинова kp.ru.

Напомним, что поединок между спортсменами пройдёт 19 декабря на «ВТБ Арене» в рамках благотворительного шоу в поддержку тяжелобольных детей «Драться, чтобы спасти». Бой пройдёт по правилам бокса в весовой категории до 65 кг.

Ранее Проводников подарил Багаутинову картонный пояс UFC.

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