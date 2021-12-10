Проводников рассказал об идее поединка с Багаутиновым
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«В мае поступило предложение выйти в ринг, чтобы подраться в благотворительном бою и кому-то помочь. Эта идея мне понравилась. Уже в профессиональной карьере я не дрался ради денег или славы», — цитирует Багаутинова kp.ru.
Напомним, что поединок между спортсменами пройдёт 19 декабря на «ВТБ Арене» в рамках благотворительного шоу в поддержку тяжелобольных детей «Драться, чтобы спасти». Бой пройдёт по правилам бокса в весовой категории до 65 кг.
Ранее Проводников подарил Багаутинову картонный пояс UFC.