Проводников подарил Багаутинову картонный пояс UFC

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Руслан Проводников вручил картонный пояс чемпиона UFC своему сопернику, экс-бойцу UFC Али Багаутинову, намекнув на не реализованную за океаном карьеру в ММА.

«Чувствую себя в роли Деда Мороза, исполнителя желаний маленького Али. Во-первых, я даю ему этот бой, о котором он так долго мечтал, и этот долгожданный пояс UFC, за который он боролся, но так и не смог завоевать. Уверен, что после нашего боя он обязательно вернётся в топ ММА, и это будет стартом для него. Держи, тебе этот пояс очень идёт», — заявил Проводников на совместном интервью.

Напомним, что поединок между спортсменами пройдёт 19 декабря на «ВТБ Арене» в рамках благотворительного шоу в поддержку тяжелобольных детей «Драться, чтобы спасти». Бой пройдёт по правилам бокса в весовой категории до 65 кг.

Ранее Немков поднялся на вторую строчку рейтинга лучших бойцов Bellator вне зависимости от категории.