Проводников подарил Багаутинову картонный пояс UFC
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«Чувствую себя в роли Деда Мороза, исполнителя желаний маленького Али. Во-первых, я даю ему этот бой, о котором он так долго мечтал, и этот долгожданный пояс UFC, за который он боролся, но так и не смог завоевать. Уверен, что после нашего боя он обязательно вернётся в топ ММА, и это будет стартом для него. Держи, тебе этот пояс очень идёт», — заявил Проводников на совместном интервью.
Напомним, что поединок между спортсменами пройдёт 19 декабря на «ВТБ Арене» в рамках благотворительного шоу в поддержку тяжелобольных детей «Драться, чтобы спасти». Бой пройдёт по правилам бокса в весовой категории до 65 кг.
Ранее Немков поднялся на вторую строчку рейтинга лучших бойцов Bellator вне зависимости от категории.