Немков поднялся на вторую строчку рейтинга лучших бойцов Bellator вне зависимости от категории

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поднялся на вторую строчку рейтинга лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

Согласно рейтингу, Немков уступает лишь чемпиону промоушена в полулёгком весе Эй Джею Макки. Кроме того, в десятку лучших попал ещё один россиянин — Валентин Молдавский (10-е место). В предыдущей версии рейтинга Немков занимал третье место.

В следующем поединке россиянин должен подраться с Кори Андерсоном в финале Гран-при полутяжеловесов, победитель получит $ 1 млн. При этом у россиянина могут возникнуть проблемы с въездом, если финал будет проводиться в США, поскольку местные власти не признают российскую вакцину от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Виктор Немков проведёт бой с бразильцем Биттенкортом.