Немков поднялся на вторую строчку рейтинга лучших бойцов Bellator вне зависимости от категории

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поднялся на вторую строчку рейтинга лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.
Немков поднялся на вторую строчку рейтинга лучших бойцов Bellator вне зависимости от категории
  • РИА Новости

Согласно рейтингу, Немков уступает лишь чемпиону промоушена в полулёгком весе Эй Джею Макки. Кроме того, в десятку лучших попал ещё один россиянин — Валентин Молдавский (10-е место). В предыдущей версии рейтинга Немков занимал третье место.

В следующем поединке россиянин должен подраться с Кори Андерсоном в финале Гран-при полутяжеловесов, победитель получит $ 1 млн. При этом у россиянина могут возникнуть проблемы с въездом, если финал будет проводиться в США, поскольку местные власти не признают российскую вакцину от коронавируса. 

Ранее сообщалось, что Виктор Немков проведёт бой с бразильцем Биттенкортом.

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