Неудачное возвращение: как Емельяненко уступил Сантосу удушающим приёмом и попросил о реванше

Александр Емельяненко уступил Марсио Сантосу в главном поединке турнира AMC 106 Fight Nights в Сыктывкаре. Бразилец владел ощутимым преимуществом по ходу стартового раунда, а на четвёртой минуте провёл удушающий ручной треугольник и заставил соперника сдаться. Потерпев девятое поражение в карьере, ветеран попросил оппонента о реванше, и тот ответил согласием. В свою очередь, Сантос бросил вызов Магомеду Исмаилову.

Самого скандального бойца России Александра Емельяненко, несмотря на всю его популярность, в последнее время многие воспринимали исключительно в привязке к поп-ММА. Казалось, вернуться на серьёзный уровень ветерану будет сложно и в ближайшем будущем его ждут встречи с оппонентами уровня Джигана и Вячеслава Дацика.

Тем неожиданнее оказалось предложение 40-летнему спортсмену заменить Вячеслава Василевского в главном поединке турнира AMC 106 с Марсио Сантосом. Удивило и быстрое согласие самого экс-представителя PRIDE выйти на замену на коротком уведомлении.

Вызывало вопросы и то, что Емельяненко предстояло встретиться с номинальным средневесом. Правда, во встрече с Магомедом Исмаиловым разница в антропометрических данных ему не помогла. На церемонии взвешивания Александр оказался тяжелее всего на 11 кг: 115 против 104. Спортсмен даже похвастался в Instagram, что за последние два месяца сбросил 8 кг. Так или иначе, бросалось в глаза, что, несмотря на отсутствие тренировочного лагеря, он прибавил после победы над Артёмом Тарасовым.

Не обошлось и без фирменного неагрессивного треш-тока от ветерана. Он записал видеообращение к оппоненту, в котором пообещал научить его «летать над гнездом кукушки».

«Я сбросил вес благодаря правильному и сбалансированному питанию от спонсоров, которые меня кормят. Сейчас моя форма лучше, чем перед боем с Исмаиловым», — заявил Александр в интервью журналисту Александру Лютикову.

В свою очередь, бразилец признался, что не видит в россиянине «ничего особенного».

«Я удивлён, что моим соперником стал Емельяненко. У него хороший бокс, но не вижу ничего особенного в смешанных единоборствах. Александр — не боец ММА, он только боксирует. Бой с ним — это бизнес, как и поединки с Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым. С Гусейновым я провёл хороший и тяжёлый бой. И со Шлеменко было так же», — приводит слова Сантоса «Спорт-Экспресс».

Однако вне зависимости от исхода боя Емельяненко в Сыктывкаре была обеспечена всецелая поддержка болельщиков. Его появление заполненная арена встретила громогласными аплодисментами и одобрительным свистом. Сантос же немало позабавил зрителей, выйдя под известную композицию «Районы-кварталы» в исполнении поп-рок-группы «Звери».

Уже в клетке стало понятно, насколько велика разница между соперниками в размере.

Если в весе бразилец уступал россиянину уже не столь сильно, то в росте проигрывал целых 20 см. При этом бросалось в глаза, как Александр «подсушился» и насколько меньше стал его живот.

Как и предполагалось, бразилец начал поединок довольно активно. Он постоянно перемещался по канвасу, не давая оппоненту возможности прицелиться и нанести фирменный нокаутирующий удар. Напротив, Сантос пробивал одиночные мощные выстрелы. Не упускал он возможности и выбросить лоу-кики.

Емельяненко выглядел несколько потерянным. Чувствовалось, что после противостояния с Тарасовым и Михаилом Кокляевым уровень оказался для него запредельным. Опытный спортсмен практически сразу начал тяжело дышать. Спустя пару минут он всё же ответил серией, после чего у сетки завязалась стоячая борьба. Бразилец неслучайно говорил о том, что не считает соперника бойцом ММА, поскольку тот исключительно боксирует, а потому не стремился провести всю схватку в стойке.

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Тем удивительнее, что Александр сам перевёл поединок в партер. Он сделал значительно уступающему в росте сопернику подножку и попытался задавить его массой. Марсио отдал шею, но никакой пользы Емельяненко, который никогда не был силён в борьбе, из этого не извлёк. Далее преимущество уже полностью перешло к Сантосу.

Он попытался провести болевой на ногу — россиянин отбился. Тут же бразилец вышел в маунт и начал осыпать оппонента ударами. Стало очевидно: его победа — дело времени. Дожидаться перерыва Сантос не стал, тем более у него имелась дополнительная мотивация, о которой боец рассказал позднее. В 23:00 мск его любимый футбольный клуб «Фламенго» должен был начать финальный матч южноамериканского аналога Лиги чемпионов — Кубка Либертадорес — с «Палмейрас». Заядлый болельщик так торопился успеть к стартовому свистку, что на четвёртой минуте провёл удушающий ручной треугольник. Александру оставалось только сдаться.

Таким образом, возвращение на серьёзный уровень получилось для него неудачным. Ветеран потерпел девятое поражение в карьере и второе подряд. Причём в обоих случаях он уступил средневесам. 40-летнего спортсмена остаётся похвалить за смелость и согласие выйти на коротком уведомлении. Но четыре минуты в клетке с Сантосом скорее подтвердили, что Емельяненко комфортнее будет в поп-ММА.

Важно, что сам Александр верит в свои силы. После неудачи он процитировал старшего брата Фёдора, произнеся фразу «Кто не падал, тот не вставал», и попросил у бразильца повторной встречи.

«Соперники, которых я избивал, всегда просили у меня реванш. Марсио, сейчас я прошу реванш у тебя», — сказал Емельяненко.

Сантос принял вызов и пообещал россиянину «избить его ещё раз». К слову, Марсио вёл себя предельно эмоционально. Сразу после остановки он принялся аплодировать оппоненту, а затем упал на колени и заплакал. Немного придя в себя, он обнял Емельяненко и начал на плохом английском объяснять ему, что в детстве и юности тот был для него кумиром.

Понять поведение бразильца можно, ведь победа даже над находящейся на излёте карьеры легендой отечественных ММА серьёзно повысила его акции в России и поможет в ближайшем будущем зарабатывать гораздо большие деньги. Ранее он уже побил Гусейнова и лишь достаточно спорным решением судей уступил Шлеменко.

Теперь на одном реванше с Александром иностранный спортсмен останавливаться на намерен. Он бросил вызов Магомеду Исмаилову, недавно уступившему Владимиру Минееву, и призвал его «оторваться от телефона». Противостояние двух мощных средневесов может получиться любопытным, тем более оба побили Емельяненко. Остаётся лишь дождаться ответа Лысого Хищника.