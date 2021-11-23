«Я его побью»: стоит ли считать Емельяненко фаворитом в поединке с Сантосом на турнире AMC Fight Nights 106

Александр Емельяненко проведёт первый поединок по правилам ММА за последние полтора года. Его соперником на турнире AMC Fight Nights 106 станет Марсио Сантос, запомнившийся бескомпромиссными боями с Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым. Пикантности сражению в открытой весовой категории придаёт тот факт, что россиянин значительно тяжелее и выше бразильца. Чего ждать от дуэли в Сыктывкаре и какое влияние она может оказать на карьеру обоих участников — в материале RT.

На прошедшей неделе было объявлено, что Александр Емельяненко заменит Вячеслава Василевского в главном поединке турнира AMC Fight Nights 106, который должен состояться 27 ноября в Сыктывкаре. 40-летний тяжеловес согласился разделить клетку с бразильцем Марсио Сантосом на коротком уведомлении, тем самым серьёзно удивив многих специалистов.

Определённо, в действиях россиянина немало авантюризма. Профессионалам в идеале требуется три месяца на подготовку. Минимум два, но это уже стеснённые сроки, которые не позволяют набрать полноценную форму. Свежи примеры боксёров Сергея Ковалёва и Максима Власова, которые согласились на бои против Сауля Альвареса и Джо Смита соответственно и потерпели поражения. Россияне сдали в поздних раундах: первый был нокаутирован, а второй уступил судейским решением.

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Однако ситуация с Емельяненко существенно отличается. Александр выступает в абсолютной весовой категории, поэтому не изнуряет себя диетами и сушкой. Предстоящая встреча пройдёт в открытой категории, и у него будет колоссальное преимущество в массе над оппонентом. Сантос никогда не выходил за пределы 84 кг, а в этом году даже заявил, что при необходимости с лёгкостью спустится в полусредний. Емельяненко же весит почти в полтора раза больше, да ещё и превосходит соперника в росте на 26 см, что автоматически даёт ему определённое преимущество до начала поединка.

Другое дело, что бразилец — активный действующий боец. Только в этом году он четырежды появлялся в клетке. Правда, одержал всего одну победу, но и поражение от Александра Шлеменко может смело занести себе в актив. Если бы встреча состоялась в Бразилии, а не в России, судьи вправе были объявить его победителем. На этом фоне все преимущества не сражавшегося по правилам ММА 491 день Емельяненко меркнут. Это колоссальный срок для ветерана смешанных единоборств. В его лице AMC Fight Nights получает кота в мешке, поскольку оценить реальную форму Емельяненко невозможно.

Последний раз он дрался в сентябре этого года с блогером Артёмом Тарасовым. Встреча прошла по правилам боёв на голых кулаках и завершилась победой спортсмена единогласным решением. Однако первый раунд остался за Тарасовым, и только во второй половине поединка Емельяненко сумел реализовать своё преимущество в весе. Тарасов четырежды побывал в нокдауне. При этом было заметно, что за два года Александр стал значительно медленнее не только в части передвижения, но и в скорости работы рук. Этот факт отметил временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян.

«Меня не впечатляет скорость рук Емельяненко. Тут всё в совокупности должно быть у бойца, боксёра: руки, ноги, передвижения, мышление и так далее. Мы же не видели Александра на ринге. С кем он боксировал? С Михаилом Кокляевым? Это не показатель, соперник не боксёр», — приводит слова Яна «Спорт-Экспресс».

Считается, что базовый борец для боксёра как криптонит для Супермена, а Марсио — представитель школы джиу-джитсу. Кроме того, весь последний год бразилец провёл в России, тренируясь в дагестанском клубе «Каганат», где существенно подтянул классические навыки в борьбе, что подтвердили встречи со Шлеменко и Артуром Гусейновым. Но эти выступления бразильца совершенно не впечатлили его нынешнего соперника.

«У Сантоса вообще никакой работы в партере, он зажатый, перекачанный, быстро выдыхается. Заканчивается у него бензин, не может вести в высоком темпе весь бой, боксирует с опущенными руками. Я его побью. Нокаутом. Марсио уснёт. Буду стараться закончить максимально досрочно. Без разницы — болевым, удушающим, нокаутом», — сказал Емельяненко в интервью Азамату Бостанову.

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К громким высказываниям Александра все уже привыкли, но от этого его оценка не становится менее странной. Драться с бойцом, которого не смог сбить с ног Шлеменко, совсем не то же самое, что проводить встречи с Тарасовым и Кокляевым на потеху публики. Нынешний соперник россиянина провёл по 15 минут в клетке с действующими профессионалами и не дал повода усомниться в своей подготовке, в отличие от ветерана смешанных единоборств, который бегал в клетке за блогером шесть минут и не мог его нокаутировать.

Однозначно именно в борьбе и постоянных клинчах бразильцу следует искать ключи к успеху. Емельяненко с момента своего освобождения из тюрьмы работает исключительно в стиле классического боксёра. Любой перевод на настил оборачивается для него огромными проблемами. Именно за счёт борьбы Тони Джонсон сумел свести поединок к ничьей, а Магомед Исмаилов — добиться разгромной победы. И это два последних профессиональных боя Емельяненко по правилам ММА.

Но не только за счёт природных данных у Александра будет преимущество над соперником. Есть ещё ряд факторов, которые позволяют ему рассчитывать на успех. Во-первых, Сантос готовился к совершенно другому сопернику. Все наработанные приёмы и заготовки под Вячеслава Василевского малоприменимы в предстоящем поединке. Во-вторых, Марсио умеет бороться, но у него не лучшим образом поставлены попытки перевода в партер, а соперник значительно тяжелее тех, с которыми он привык сражаться. В-третьих, бразилец предпочитает работать вторым номером, что также удобно Емельяненко, который любит и умеет навязывать свою волю.

Единственное, в чём россиянин не проиграет, — это деньги. Вне зависимости от исхода встречи он заработает $200 тыс. Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев оперативно сумел найти нового спонсора под эту сумму, поэтому замена Василевского на Емельяненко определённо повысила внимание к турниру.

К тому же президент лиги умеет создавать ажиотаж вокруг боёв, а его долгосрочной целью является организация поединка между Александром Емельяненко и Владимиром Минеевым. Последний защитил чемпионский пояс в среднем весе против Магомеда Исмаилова и сейчас нуждается в сопернике с большим именем. Гаджиев устраивает «пробу пера». Если Емельяненко пройдёт Сантоса, перед ним откроются куда более интересные перспективы, чем поединок с рэпером Джиганом, поражение же может окончательно поставить крест на профессиональной карьере.