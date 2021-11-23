«Я его побью»: стоит ли считать Емельяненко фаворитом в поединке с Сантосом на турнире AMC Fight Nights 106

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Влад Усачев
Александр Емельяненко проведёт первый поединок по правилам ММА за последние полтора года. Его соперником на турнире AMC Fight Nights 106 станет Марсио Сантос, запомнившийся бескомпромиссными боями с Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым. Пикантности сражению в открытой весовой категории придаёт тот факт, что россиянин значительно тяжелее и выше бразильца. Чего ждать от дуэли в Сыктывкаре и какое влияние она может оказать на карьеру обоих участников — в материале RT.
«Я его побью»: стоит ли считать Емельяненко фаворитом в поединке с Сантосом на турнире AMC Fight Nights 106
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

На прошедшей неделе было объявлено, что Александр Емельяненко заменит Вячеслава Василевского в главном поединке турнира AMC Fight Nights 106, который должен состояться 27 ноября в Сыктывкаре. 40-летний тяжеловес согласился разделить клетку с бразильцем Марсио Сантосом на коротком уведомлении, тем самым серьёзно удивив многих специалистов.

Определённо, в действиях россиянина немало авантюризма. Профессионалам в идеале требуется три месяца на подготовку. Минимум два, но это уже стеснённые сроки, которые не позволяют набрать полноценную форму. Свежи примеры боксёров Сергея Ковалёва и Максима Власова, которые согласились на бои против Сауля Альвареса и Джо Смита соответственно и потерпели поражения. Россияне сдали в поздних раундах: первый был нокаутирован, а второй уступил судейским решением.

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Однако ситуация с Емельяненко существенно отличается. Александр выступает в абсолютной весовой категории, поэтому не изнуряет себя диетами и сушкой. Предстоящая встреча пройдёт в открытой категории, и у него будет колоссальное преимущество в массе над оппонентом. Сантос никогда не выходил за пределы 84 кг, а в этом году даже заявил, что при необходимости с лёгкостью спустится в полусредний. Емельяненко же весит почти в полтора раза больше, да ещё и превосходит соперника в росте на 26 см, что автоматически даёт ему определённое преимущество до начала поединка.

Другое дело, что бразилец — активный действующий боец. Только в этом году он четырежды появлялся в клетке. Правда, одержал всего одну победу, но и поражение от Александра Шлеменко может смело занести себе в актив. Если бы встреча состоялась в Бразилии, а не в России, судьи вправе были объявить его победителем. На этом фоне все преимущества не сражавшегося по правилам ММА 491 день Емельяненко меркнут. Это колоссальный срок для ветерана смешанных единоборств. В его лице AMC Fight Nights получает кота в мешке, поскольку оценить реальную форму Емельяненко невозможно.

Последний раз он дрался в сентябре этого года с блогером Артёмом Тарасовым. Встреча прошла по правилам боёв на голых кулаках и завершилась победой спортсмена единогласным решением. Однако первый раунд остался за Тарасовым, и только во второй половине поединка Емельяненко сумел реализовать своё преимущество в весе. Тарасов четырежды побывал в нокдауне. При этом было заметно, что за два года Александр стал значительно медленнее не только в части передвижения, но и в скорости работы рук. Этот факт отметил временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян.

«Меня не впечатляет скорость рук Емельяненко. Тут всё в совокупности должно быть у бойца, боксёра: руки, ноги, передвижения, мышление и так далее. Мы же не видели Александра на ринге. С кем он боксировал? С Михаилом Кокляевым? Это не показатель, соперник не боксёр», — приводит слова Яна «Спорт-Экспресс».

Считается, что базовый борец для боксёра как криптонит для Супермена, а Марсио — представитель школы джиу-джитсу. Кроме того, весь последний год бразилец провёл в России, тренируясь в дагестанском клубе «Каганат», где существенно подтянул классические навыки в борьбе, что подтвердили встречи со Шлеменко и Артуром Гусейновым. Но эти выступления бразильца совершенно не впечатлили его нынешнего соперника.

«У Сантоса вообще никакой работы в партере, он зажатый, перекачанный, быстро выдыхается. Заканчивается у него бензин, не может вести в высоком темпе весь бой, боксирует с опущенными руками. Я его побью. Нокаутом. Марсио уснёт. Буду стараться закончить максимально досрочно. Без разницы — болевым, удушающим, нокаутом», — сказал Емельяненко в интервью Азамату Бостанову.

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К громким высказываниям Александра все уже привыкли, но от этого его оценка не становится менее странной. Драться с бойцом, которого не смог сбить с ног Шлеменко, совсем не то же самое, что проводить встречи с Тарасовым и Кокляевым на потеху публики. Нынешний соперник россиянина провёл по 15 минут в клетке с действующими профессионалами и не дал повода усомниться в своей подготовке, в отличие от ветерана смешанных единоборств, который бегал в клетке за блогером шесть минут и не мог его нокаутировать.

Однозначно именно в борьбе и постоянных клинчах бразильцу следует искать ключи к успеху. Емельяненко с момента своего освобождения из тюрьмы работает исключительно в стиле классического боксёра. Любой перевод на настил оборачивается для него огромными проблемами. Именно за счёт борьбы Тони Джонсон сумел свести поединок к ничьей, а Магомед Исмаилов — добиться разгромной победы. И это два последних профессиональных боя Емельяненко по правилам ММА.

Но не только за счёт природных данных у Александра будет преимущество над соперником. Есть ещё ряд факторов, которые позволяют ему рассчитывать на успех. Во-первых, Сантос готовился к совершенно другому сопернику. Все наработанные приёмы и заготовки под Вячеслава Василевского малоприменимы в предстоящем поединке. Во-вторых, Марсио умеет бороться, но у него не лучшим образом поставлены попытки перевода в партер, а соперник значительно тяжелее тех, с которыми он привык сражаться. В-третьих, бразилец предпочитает работать вторым номером, что также удобно Емельяненко, который любит и умеет навязывать свою волю.

Единственное, в чём россиянин не проиграет, — это деньги. Вне зависимости от исхода встречи он заработает $200 тыс. Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев оперативно сумел найти нового спонсора под эту сумму, поэтому замена Василевского на Емельяненко определённо повысила внимание к турниру.

К тому же президент лиги умеет создавать ажиотаж вокруг боёв, а его долгосрочной целью является организация поединка между Александром Емельяненко и Владимиром Минеевым. Последний защитил чемпионский пояс в среднем весе против Магомеда Исмаилова и сейчас нуждается в сопернике с большим именем. Гаджиев устраивает «пробу пера». Если Емельяненко пройдёт Сантоса, перед ним откроются куда более интересные перспективы, чем поединок с рэпером Джиганом, поражение же может окончательно поставить крест на профессиональной карьере.

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