Емельяненко объяснил, почему согласился принять бой с Сантосом на коротком уведомлении

Александр Емельяненко объяснил, почему согласился заменить Вячеслава Василевского в бое с Марсио Сантосом на коротком уведомлении в рамках турнира АМС Fight Nights 106.

«Признаться честно, предложение поступило достаточно неожиданно. Это произошло вчера вечером. Обдумывание у меня заняло не более десяти минут, после чего я решил попробовать себя в этом противостоянии», — цитирует спортсмена «ВсёПроСпорт».

По словам Емельяненко, он находится в хорошей форме и готов показать зрелищный поединок, хотя не прошёл полноценный подготовительный лагерь.

Ранее Василевский раскритиковал заявление Гаджиева о том, что у него «воспаление хитрости».