Емельяненко объяснил, почему согласился принять бой с Сантосом на коротком уведомлении
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- РИА Новости
«Признаться честно, предложение поступило достаточно неожиданно. Это произошло вчера вечером. Обдумывание у меня заняло не более десяти минут, после чего я решил попробовать себя в этом противостоянии», — цитирует спортсмена «ВсёПроСпорт».
По словам Емельяненко, он находится в хорошей форме и готов показать зрелищный поединок, хотя не прошёл полноценный подготовительный лагерь.
Ранее Василевский раскритиковал заявление Гаджиева о том, что у него «воспаление хитрости».