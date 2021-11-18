Василевский раскритиковал заявление Гаджиева о том, что у него «воспаление хитрости»

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Российский боец MMA Вячеслав Василевский отреагировал на слова президента промоушена AMC Fight Nights Камила Гаджиева после снятия спортсмена с турнира AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре (Республика Коми).
Василевский раскритиковал заявление Гаджиева о том, что у него «воспаление хитрости»
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«О том, что у меня гнойная ангина и драться 27-го числа не буду, руководство Fight Nights знало 16-го числа, когда ко мне пришёл врач. К 27 ноября я только оклемаюсь, драться три раунда не смогу. Предложил перенести на две недели или на 29 декабря», — цитирует Василевского «Чемпионат».

Он добавил, что ему обещали ответить позже по поводу его просьбы, но вместо этого вышло видео, где Камил Гаджиев рассказывает о замене бойцов.

«Не хочется оскорблять Камила, конечно, это неуважение и непрофессионализм. Вы видели хоть раз, что после снятия с боя в UFC Дана Уайт говорил, что якобы у бойца воспаление хитрости? Камил не прошёл и процента того, что прошёл я в спорте: травмы, подготовки, бои. Не ему судить о каком-то воспалении хитрости», — добавил Василевский.

Он также отметил, что никогда не отказывался от боя с Марсио Сантосом.

Напомним, Гаджиев заявил, что у Василевского «воспаление хитрости», в связи с чем он снялся с турнира AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре (Республика Коми).

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко выступит вместо Василевского на турнире в Сыктывкаре.

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