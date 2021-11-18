Александр Емельяненко выступит вместо Василевского на турнире в Сыктывкаре

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о замене на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре (Республика Коми).

«Ну, только что по секретной линии нам сообщили, что Вячеслав Василевский снимается с боя с Марсио Сантосом — заболел. Чем заболел? Узнаете у него. Мне кажется, воспалением хитрости. Это плохая новость. Но есть и хорошая: ему на замену выходит Александр Емельяненко», — сказал Гаджиев в своём Instagram.

Напомним, что турнир AMC Fight Nights 106 пройдёт 27 ноября в Сыктывкаре (Республика Коми). Александр Емельяненко провёл свой последний поединок с блогером Артёмом Тарасовым, которого победил единогласным решением судей.

Ранее в Минске состоялась церемония взвешивания участников турнира ACA 132.