В Минске состоялась церемония взвешивания участников турнира ACA 132

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В Минске прошла церемония взвешивания участников турнира ACA 132, главным событием которого станет долгожданный бой за титул чемпиона ACA в «королевском» тяжёлом весе между американским бойцом Тони Джонсоном и российским бойцом, экс-чемпионом ACA Мухуматом Вахаевым.
В Минске состоялась церемония взвешивания участников турнира ACA 132
  • © aca-mma.com

По результатам взвешивания обнаружилась небольшая разница: Джонсон показал на весах 119 кг, Вахаев — 120,7 кг.

Турнир пройдёт 19 ноября на арене Falcon Club Minsk в Минске в присутствии зрителей. Начало — в 18:30 мск.

Чемпионский пояс Джонсон завоевал в ноябре 2020 года, нокаутировав поляка Даниэля Омельянчука. И в апреле 2021 года отстоял его, техническим нокаутом одолев претендента Дмитрия Побережца. На счету Халка 15 побед, пять поражений и одна ничья. У Вахаева десять побед при четырёх поражениях, одна ничья.

Ранее Валуев заявил, что Цзю-младший уже может проводить бои за полновесные пояса.

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