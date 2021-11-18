В Минске состоялась церемония взвешивания участников турнира ACA 132

В Минске прошла церемония взвешивания участников турнира ACA 132, главным событием которого станет долгожданный бой за титул чемпиона ACA в «королевском» тяжёлом весе между американским бойцом Тони Джонсоном и российским бойцом, экс-чемпионом ACA Мухуматом Вахаевым.

По результатам взвешивания обнаружилась небольшая разница: Джонсон показал на весах 119 кг, Вахаев — 120,7 кг.

Турнир пройдёт 19 ноября на арене Falcon Club Minsk в Минске в присутствии зрителей. Начало — в 18:30 мск.

Чемпионский пояс Джонсон завоевал в ноябре 2020 года, нокаутировав поляка Даниэля Омельянчука. И в апреле 2021 года отстоял его, техническим нокаутом одолев претендента Дмитрия Побережца. На счету Халка 15 побед, пять поражений и одна ничья. У Вахаева десять побед при четырёх поражениях, одна ничья.

Ранее Валуев заявил, что Цзю-младший уже может проводить бои за полновесные пояса.