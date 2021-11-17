Валуев: Цзю-младший уже может проводить бои за полновесные пояса

Депутат Госдумы России, а в прошлом чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал победу Тима Цзю над японцем Такеши Иноуэ в поединке за звание чемпиона мира по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в среднем весе.

«Как я и говорил, победил, была дистанция. Он официальный претендент и уже может проводить бои за полновесные пояса. Пришло уже то время. Поздравляю его с победой от всего сердца», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что австралийский боксёр российского происхождения Тим Цзю одержал победу над японцем Такеши Иноуэ. Цзю-младший выиграл единогласным решением судей. Он защитил титул WBO Global в шестой раз в карьере, а также отобрал у японца звание чемпиона WBO Asia Pacific.

Ранее Костя Цзю сделал заявление о возможном бое сына с Кастаньо.