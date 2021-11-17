Валуев: Цзю-младший уже может проводить бои за полновесные пояса

Короткая ссылка
Депутат Госдумы России, а в прошлом чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал победу Тима Цзю над японцем Такеши Иноуэ в поединке за звание чемпиона мира по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в среднем весе.
Валуев: Цзю-младший уже может проводить бои за полновесные пояса
  • РИА Новости

«Как я и говорил, победил, была дистанция. Он официальный претендент и уже может проводить бои за полновесные пояса. Пришло уже то время. Поздравляю его с победой от всего сердца», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что австралийский боксёр российского происхождения Тим Цзю одержал победу над японцем Такеши Иноуэ. Цзю-младший выиграл единогласным решением судей. Он защитил титул WBO Global в шестой раз в карьере, а также отобрал у японца звание чемпиона WBO Asia Pacific.

Ранее Костя Цзю сделал заявление о возможном бое сына с Кастаньо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить