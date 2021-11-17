Валуев: Цзю-младший уже может проводить бои за полновесные пояса
- РИА Новости
«Как я и говорил, победил, была дистанция. Он официальный претендент и уже может проводить бои за полновесные пояса. Пришло уже то время. Поздравляю его с победой от всего сердца», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что австралийский боксёр российского происхождения Тим Цзю одержал победу над японцем Такеши Иноуэ. Цзю-младший выиграл единогласным решением судей. Он защитил титул WBO Global в шестой раз в карьере, а также отобрал у японца звание чемпиона WBO Asia Pacific.
Ранее Костя Цзю сделал заявление о возможном бое сына с Кастаньо.