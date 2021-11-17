Костя Цзю сделал заявление о возможном бое сына с Кастаньо

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю оценил возможность боя между сыном Тимом и чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Брайаном Кастаньо.

«Переговоры возобновятся. Мы живём в сложное время: локдаун, многие страны никого не пускают, из-за этого все сложности. Кто будет проводить бой? У той стороны нет денег, а он будет получать 75% от гонорара на правах чемпиона», — сказал Цзю-старший в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что австралийский боксёр российского происхождения Тим Цзю одержал победу над японцем Такеши Иноуэ в поединке за звание чемпиона мира по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в среднем весе.

Ранее сообщалось, что японец Иноуэ доставлен в больницу после боя с Цзю-младшим.