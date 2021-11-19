Неожиданное решение: Емельяненко заменил Василевского на коротком уведомлении перед боем с Сантосом

Александр Емельяненко заменит Вячеслава Василевского в бою с Марсио Сантосом, который состоится 27 ноября в Сыктывкаре в рамках турнира AMC Fight Nights 106. Об этом заявил президент промоушена Камил Гаджиев. По его словам, поединок из-за серьёзной разницы в антропометрических данных пройдёт в открытой весовой категории. Сам 40-летний спортсмен подчеркнул, что думал над предложением около десяти минут и решил рискнуть, несмотря на отсутствие полноценного подготовительного лагеря. В свою очередь, тренер Василевского Рамазан Исмаилов сообщил, что его подопечный плохо себя чувствует и сдал тест на коронавирус.

«Чувствую себя отлично и постараюсь показать яркий, зрелищный бой»

Новость о том, что Александр Емельяненко в конце месяца проведёт первый серьёзный поединок после затяжной паузы, стала большим сюрпризом для всех любителей смешанных единоборств. Имя спортсмена в последнее время больше ассоциировалось с так называемыми поп-ММА или «фрик-боями».

О том, что Емельяненко заменит Вячеслава Василевского и сразится с Марсио Сантосом 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре, глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил в среду днём. Функционер выложил на своей странице в Instagram видео, в котором раскритиковал Василевского. По его мнению, спортсмен менее чем за две недели до поединка заболел «воспалением хитрости».

«Удивлён его отношением к предстоящему бою. Сейчас выясняется, что он поздно начал подготовку, болел перед самым её стартом и так далее. Позавчера не явился на интервью по причине недомогания, но у себя в Instagram параллельно ведёт разные рубрики. Вывод: Слава и не собирался драться, но, как настоящий профессионал, решил сообщить организации об этом за неделю», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Емельяненко руководитель промоушена, напротив, поблагодарил за согласие. По его словам, противостояние с Сантосом пройдёт в открытой весовой категории. Другого выбора у организаторов не остаётся, ведь бразилец обычно дерётся в полусредней, тогда как Александр — супертяж.

«Для Сантоса это не проблема. Он будет весить меньше примерно на 20 кг, но, с другой стороны, у него есть свои аргументы — хороший лагерь. Емельяненко специально к этой схватке не готовился. И за это Александру отдельное спасибо, поскольку он не стал просить об отсрочке, а сказал: «Выйду и подерусь», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Сам 40-летний спортсмен признался, что предложение сразиться с латиноамериканцем поступило в среду вечером и стало для него огромной неожиданностью. Однако на обдумывание ответа ушло «не более десяти минут».

«Да, это короткое уведомление. Да, у меня не было полноценного ММА-лагеря для подготовки. Но я чувствую себя отлично и постараюсь показать яркий, зрелищный бой и взять верх над оппонентом», — цитирует бойца «ВсёПроСпорт».

А по словам менеджера ветерана Азамата Бостанова, на обсуждение у них ушло ещё меньше времени.

«Это интересная авантюра... Поговорили минуты три, и Александр согласился. Он находится в достаточно хорошей форме. В Тамбов ездил по семейным обстоятельствам, поэтому сбором это назвать сложно», — объяснил Бостанов.

Однако неожиданной заменой остались довольны не все. Данное решение промоушена стало неприятной новостью для Василевского. Вячеслав жёстко ответил Гаджиеву, который обвинил его в нежелании выходить в октагон. Он подчеркнул, что в AMC Fight Nights знали о начавшейся у него гнойной ангине ещё 16 ноября.

«Предложил перенести встречу на две недели или на 29 декабря. Мне ответили, что дадут ответ позже. Затем вышло такое видео. Не хочется оскорблять Камила, но это неуважение и непрофессионализм. Вы видели хоть раз, как после снятия с боя в UFC Дана Уайт говорил, что у человека воспаление хитрости? Гаджиев не прошёл и процента того, что я в спорте: травмы, подготовка, поединки. Не ему судить о каком-то воспалении», — приводит слова Василевского «Чемпионат».

Боец также подчеркнул, что давно готовился к встрече именно с Сантосом, а на раскрутку противостояния ушло немало сил и денег.

«То ли Камил совершенно не следит за социальными сетями, то ли прикидывается. Он же знал, что я находился в Дагестане, снимал видео с Сантосом, мы вместе присутствовали в Сочи на бое Магомеда Исмаилова. Для чего всё это делалось? Я столько готовился, вложил финансы, чтобы сказать: не буду драться? Это бред, дешёвый хайп», — добавил Василевский.

Чуть подробнее о состоянии подопечного рассказал его тренер Рамазан Исмаилов. По словам специалиста, Вячеслав плохо себя чувствовал на протяжении нескольких дней, у него поднималась температура. В качестве меры предосторожности атлету пришлось сдать тест на коронавирус, результат которого пока не известен.

«Думаю, не стоило выходить в таком состоянии. Нужно восстановиться и выступить уже на одном из следующих турниров», — объяснил тренер в интервью ТАСС.

Серьёзный соперник для ветерана

Так или иначе, для самого Емельяненко это противостояние станет серьёзным вызовом и хорошим шансом доказать всем, что он способен выступать не только во «фрик-боях». Последний поединок в ММА Александр провёл в июле 2020-го и уступил Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде, не сумев составить сопернику достойную конкуренцию. После поражения тяжеловес пропал из поля зрения и вновь приступил к тренировкам только весной.

Возвращение состоялось в сентябре, когда Емельяненко померился силами с блогером Артёмом Тарасовым. Та схватка скорее оставила большие вопросы. Александр не сумел нокаутировать значительно уступавшего ему по антропометрическим данным оппонента, хотя несколько раз отправил любителя в нокдаун. В первом раунде Тарасов вовсе владел преимуществом, тогда как экс-бойцу PRIDE передвижение по «клетке» давалось тяжело. Чувствовалось, он далёк от своей лучшей формы.

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В лице Сантоса ветеран получит куда более серьёзную оппозицию. За всю карьеру бразилец провёл 22 поединка, в которых одержал 15 побед при шести поражениях и одной ничьей. Латиноамериканец отлично знаком отечественным болельщикам, ведь последние четыре раза выходил в октагон именно в России. Причём все эти противостояния он успел провести всего за полгода, демонстрируя чудеса восстановления.

Сначала Марсио уступил Давиду Бархударяну в рамках турнира AMC Fight Nights Сочи. Затем уже под эгидой промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle неожиданно одолел Артура Гусейнова удушающим приёмом. В августе между ними состоялся реванш, который завершился вничью.

Но наибольшее внимание привлекла встреча Сантоса с одним из сильнейших отечественных средневесов Александром Шлеменко, прошедшая в мае во Владивостоке. Фаворит испытал огромные сложности и взял верх лишь довольно спорным единогласным решением судей.

Резюмируя, бразилец в России продемонстрировал себя как спортсмен довольно высокого класса, и справиться с ним давно не дравшемуся на серьёзном уровне Емельяненко будет крайне непросто. Что касается серьёзного превосходства в весе, то в поединке с Исмаиловым оно Александру не помогло, а, напротив, помешало — настолько тяжело он смотрелся. За пару месяцев, прошедших с противостояния с Тарасовым, ветеран должен был набрать форму, однако сложно предсказать, в каких кондициях он выйдет в октагон.

Однако терять спортсмену нечего. Победа над Сантосом способна открыть новый этап в его карьере, тем более, что завершать её он не намерен. В случае же поражения он спокойно может вернуться в поп-ММА и сосредоточиться на поединках с Джиганом и Вячеславом Дациком. Без предложений Емельяненко в любом случае не останется. Больше же всех от неожиданной замены выиграло руководство AMC Fight Nights, ведь в лице Александра оно получило одного из самых популярных бойцов страны, который гарантированно привлечёт к ивенту внимание болельщиков.