От «долгого загула» до усиленных тренировок: как Александр Емельяненко сумел встать на путь исправления

Азамат Бостанов, менеджер Александра Емельяненко рассказал о восстановлении своего клиента после «долгого загула». По его словам, ещё 2,5 месяца назад спортсмен находился в ужасном состоянии и весил около 140 кг. Функционер также назвал имена возможных соперников подопечного и объяснил, почему пока не удалось достичь договорённости о встрече с Вячеславом Дациком. В свою очередь, экс-боец PRIDE заверил, что завязал с алкоголем и полностью сосредоточился на тренировках. Помимо этого он наладил отношения с бывшей супругой, с которой вновь планирует вступить в брак.

«Саша на тот момент весил под 140 кг. Заплывший. Отёкший»

После поединка с блогером Артёмом Тарасовым Александр Емельяненко превратился, пожалуй, в самого обсуждаемого бойца России. Одни критикуют спортсмена за участие в так называемых поп-ММА, другие хвалят за отказ от алкоголя и постепенный набор формы. Однако недоброжелатели и поклонники сходятся в одном — нельзя не порадоваться постепенному возвращению скандального атлета к нормальной жизни.

В интервью журналисту Александру Лютикову менеджер тяжеловеса Азамат Бостанов рассказал, что ещё 2,5 месяца назад Емельяненко находился в ужасном состоянии, и потребовалось немало времени, чтобы просто привести его в чувство.

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«Если честно, было по-человечески жаль. Тогда подумал, что можно сделать. Изначально решил: стоит попробовать кардинально сменить обстановку. Забрал его в санаторий в Теберду. Работа там оказалась больше направлена на восстановление физических кондиций после долгого загула. Саша на тот момент весил под 140 кг. Заплывший. Отёкший», — рассказал представитель спортсмена.

При этом менеджер признался, что Александр до сих пор живёт с ним. По мнению Бостанова, сначала это было просто необходимо, чтобы избежать нового срыва и возвращения к алкоголю. Причём семья функционера не выступила против неожиданного гостя.

«Как говорит моя супруга, он очень вежливый человек. Всегда благодарит за еду, какие-то ништячки. Она в свою очередь старается его баловать. А я благодаря Емельяненко начал заниматься спортом. Вместе ездим в зал», — добавил Бостанов.

Раскрыл он и детали поступающих подопечному предложений. Так, на 3-4 декабря запланирован поединок с известным экс-бойцом UFC Джеффом Монсоном в «Hardcore MMA» на голых кулаках. Также не исключено проведение схватки с другим ветераном смешанных единоборств Антониу Силвой в промоушене «Правда» по правилам бокса.

Оба в 2011-м встречались со старшим братом Александра Фёдором. И если бразилец одержал победу над Последним императором, то американец потерпел поражение и получил перелом ноги.

Особняком стоит планируемое противостояние со скандальным бойцом Вячеславом Дациком. По словам Бостанова, Федерация бокса России предложила его клиенту за встречу около 10 млн. руб., но договорённость пока не достигнута. По мнению менеджера, такой бой целесообразнее проводить чуть позже, когда его подопечный наберёт оптимальную форму.

«На сегодняшний день Дацик одержал бы победу. Считаю, ближе к Новому году или уже после него проведение такого поединка реально. Думаю, и Славе интереснее сразиться, когда Емельяненко наберёт нормальную форму. Этот бой по уровню хайпа превзойдёт даже противостояние Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Шли переговоры с Федерацией бокса России. Встал вопрос о прохождении медкомиссии. Александр на неё не приехал, поскольку находился на тренировке. Потом мне сообщили, что Дацик больше не работает с ФБР. Теперь непонятно, кто вообще является представителем Славы», — объяснил Бостанов.

«Я сейчас встал на спортивную дорогу, перестал хулиганить»

О том, в насколько плачевном состоянии Емельяненко находился совсем недавно, его поклонники узнали сразу после боя с Тарасовым, когда менеджер выложил в своём Instagram четырёхминутный ролик о постепенном восстановлении клиента. Начинается видео с эпизода, как заметно погрузневшего спортсмена с большим трудом поднимают с кровати и выводят из подъезда. При этом сам боец чувствовал себя настолько плохо, что, по его признанию, не мог даже самостоятельно надеть нижнее бельё.

Спустя 2,5 месяца 40-летний атлет выглядит куда лучше и активно тренируется, готовясь к новым вызовам. Он уверяет, что полностью отказался от алкоголя и «нагулялся».

«В субботу я дрался, в понедельник — уже в зале. Я сейчас встал на спортивную дорогу, перестал хулиганить. Надо максимально поработать, а потом уже думать о пенсии. Хочу драться каждый месяц. Вроде бы в одном пройдёт даже два боя. А какая мне разница? Я с Тарасовым подрался — никаких повреждений нет, а в вопросе физической, функциональной и технической готовности хорошо себя чувствую. Почему бы мне дальше не драться?» — рассказал Емельяненко в интервью Сергею Мезенцеву.

Начала налаживаться и личная жизнь бойца. Многие подписчики заметили, что на странице в Facebook он изменил семейное положение на «женат» (сейчас в соответствующей графе указан вариант «в отношениях»). Вскоре выяснилось, что речь идёт не о новом браке, а о примирении с бывшей супругой. Пара даже выложила совместный снимок в Instagram.

«Вроде бы у нас всё хорошо получается. Любим друг друга, соскучились. Я решил изменить этот статус. Поскольку мы повенчаны, поставил «женаты». А это выскочило в Facebook на главной странице. Свадьба нам ещё предстоит в будущем. Порадую вас этой новостью, этим событием. А пока нахожусь на испытательном сроке. Мы встречаемся: обнимаемся, целуемся и любим друг друга», — цитирует Емельяненко «Всё про спорт».

А от желающих сойтись с Александром на ринге или в «клетке» теперь действительно нет отбоя. Так, 4 ноября он должен встретиться с рэпером Джиганом. Правда, информации о подписании контракта пока не поступало, хотя ещё после победы над Тарасовым Бостанов назвал это «вопросом ближайшей недели».

Музыканта спросили о противостоянии в эфире нового выпуска «Comedy Club». У Джигана поинтересовались, почему он запросил гонорар в 50 млн. руб. В ответ исполнитель в шутку сообщил о переносе боя из-за поездки на Мальдивы.

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Уже в следующем году Емельяненко может провести реванш с Михаилом Кокляевым, которого нокаутировал в первом раунде в 2019-м. По словам стронгмена, с бойцом уже достигнута договорённость.

Журналисты задают вопрос о желании сразиться с Александром даже имеющим довольно опосредованное отношение к единоборствам людям. Например, актёр Никита Джигурда, недавно проведший дебютный бой в ММА, заявил, что гипотетически противостояние с экс-бойцом PRIDE возможно, если ему дадут полгода на подготовку.

«Готов отстоять честь. Я для него Суперстар, в отцы ему гожусь. Но чего не сделаешь, чтобы развлечь народ. Надо показать молодняку, что и в 60 лет можно оставаться молодым духом. Ибо дух — это главное», — приводит слова Джигурды «Комсомольская правда».

С куда большим интересом поклонники ждут схватки с ещё одним заслуженным ветераном ММА Сергеем Харитоновым, с которым у Емельяненко затяжной конфликт. Перед поединком с Тарасовым Александр даже сообщил о договорённости с представителями соперника. Впрочем, сам Харитонов эту информацию опроверг.

«В первый раз слышу. Наверное, мой менеджер позвонил бы по такому поводу. В спячку там, не в спячку — говорить можно что угодно. Человек будет болтать, ему же надо как-то деньги зарабатывать. Мы-то сейчас дерёмся на серьёзном уровне. Он уже своё пропил, прогулял. По нему всё понятно, нужно как-то выживать. Человек такое существо, приспособится к любому повороту событий. Куда ему деваться? Нужно болтать языком и пытаться таким образом заработать денег. Пить на что-то надо», — объяснил Харитонов.

Не собирается в ближайшее время встречаться с Емельяненко и Иван Штырков, который ранее не скрывал желания сразиться с ним. По словам бойца, сейчас ему неинтересно то, чем занимается Александр.

«Есть одно выражение, но я не буду его произносить — оно не пройдёт цензуру. Ну что это за спорт? Ну да, шоу-балет. Что бы кто ни говорил про Александра Емельяненко, он был очень одарённым спортсменом и выступал на высоком уровне. А сейчас что? Если бой с Тарасовым пропагандирует спорт или уровень спортсменов, тогда я, видимо, чего-то не понимаю в жизни и в спорте. Я не могу назвать это единоборством», — цитирует Штыркова «Р-Спорт».