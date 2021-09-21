Дацик объяснил, почему Емельяненко проиграл Тарасову

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик рассказал, почему Александр Емельяненко проиграл поединок блогеру Артёму Тарасову.
Дацик объяснил, почему Емельяненко проиграл Тарасову
  • РИА Новости

«Саша этот бой проиграл в том плане, что он не смог догнать Артёма и не смог его нокаутировать. В этом смысле победа осталась за Тёмой», — рассказал Дацик в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.

Он отметил, что Тарасов выполнил свою установку и весь поединок убегал от Емельяненко. Но боец не смог его догнать и нокаутировать.

«В принципе, бой прошёл так, как я и думал: это был не бой, а догонялки. Причём обоим эти догонялки нравились», — добавил Дацик.

Емельяненко в своём последнем поединке победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей.

Ранее Дацик обратился к Александру Емельяненко после его победы над блогером Артёмом Тарасовым.

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