Дацик объяснил, почему Емельяненко проиграл Тарасову

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик рассказал, почему Александр Емельяненко проиграл поединок блогеру Артёму Тарасову.

«Саша этот бой проиграл в том плане, что он не смог догнать Артёма и не смог его нокаутировать. В этом смысле победа осталась за Тёмой», — рассказал Дацик в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.

Он отметил, что Тарасов выполнил свою установку и весь поединок убегал от Емельяненко. Но боец не смог его догнать и нокаутировать.

«В принципе, бой прошёл так, как я и думал: это был не бой, а догонялки. Причём обоим эти догонялки нравились», — добавил Дацик.

Емельяненко в своём последнем поединке победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей.

Ранее Дацик обратился к Александру Емельяненко после его победы над блогером Артёмом Тарасовым.