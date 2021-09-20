Дацик — Александру Емельяненко: приезжай и подписывай контракт на бой

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик обратился к Александру Емельяненко после его победы над блогером Артёмом Тарасовым.

«Саша Емельяненко, ты смотрел мой бой против Данияла Эльбаева и нашёл там много ошибок. То есть я для тебя такой лёгкий, проходной вариант. Ты показал великолепный поединок против Артёма Тарасова. Надеюсь, в этом году мы закончим наш спор. Ты говорил, что тебе нужны какие-то деньги за поединок со мной, тебе их предлагает Федерация бокса. Так что ты приезжай, подписывай контракт. Надеюсь, в этом году мы урегулируем наш с тобой спор, который тянется ещё с 2009 года. Проведешь лёгкий бой, срубишь лёгких денег. Быстренько выйдешь, вырубишь — и всё. Пора уже заканчивать твою карьеру, Саша. Надеюсь, она закончится в бою со мной», — сказал Дацик в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.

Емельяненко в своём последнем поединке победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей.

Ранее Александр Емельяненко высказался о возможном бое с Хабибом Нурмагомедовым.