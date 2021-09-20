Александр Емельяненко высказался о возможном бое с Нурмагомедовым

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал возможный бой с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
Александр Емельяненко высказался о возможном бое с Нурмагомедовым
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«Но бой с Нурмагомедовым не состоится, потому что он ушёл из спорта. Вот вернётся Хабиб, захочет со мной подраться — я ему не откажу. Я готов к любым предложениям», — поделился Емельяненко в интервью «ВсёПроСпорт».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи. 

33-летний российский боец провёл 29 поединков без единого поражения. 

На счету 40-летнего Емельяненко — 28 побед, восемь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. 

Ранее журналист Владимир Познер заявил, что намерен взять интервью у Нурмагомедова.

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