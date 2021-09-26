Емельяненко: никаких сомнений в победе Усика над Джошуа не было

Российский боец смешанных единоборств (MMA) прокомментировал победу украинского боксёра Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Никаких сомнений в победе Усика над Джошуа не было. Александр был лучше подготовлен, у него было больше желания, он был быстрее, выносливее, техничнее. Весь поединок доминировал, прессинговал Энтони и всех порадовал. Я держал кулаки за его победу. Молодец! Всех благ ему», — приводит слова Емельяненко «ВсёПроСпорт».

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее сообщалось, что Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.