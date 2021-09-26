Усик по очкам победил Джошуа и стал новым чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе

В бою за титул чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации WBA Super, Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) британец Энтони Джошуа проиграл украинцу Александру Усику.

С самого начала поединка Усик захватил инициативу, активнее работал на ногах и выстреливал комбинациями. К середине боя Джошуа удалось провести несколько успешных атак и выровнять ситуацию. Однако впоследствии украинец вернул себе преимущество и в чемпионских раундах доминировал над британцем.

По итогам судейских записок Усик одержал победу: 117:112, 116:112, 115:113. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Украинец одержал 19-ю победу на профессиональном ринге. Джошуа потерпел второе поражение и лишился титулов.

Ранее Немков назвал равными шансы Джошуа и Усика на победу в бою.