Немков назвал равными шансы Джошуа и Усика на победу в бою

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался по поводу предстоящего боя за титул чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

«Я буду болеть за Усика. Мне нравится, как он боксирует. Но и Джошуа очень опасный соперник! Шансы? 50 на 50. Предпочтение в плане результата я никому не могу отдать», — цитирует Немкова «Спорт-Экспресс».

Джошуа и Усик проведут поединок в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону стоят титулы чемпиона мира WBA Super, WBO, IBF, IBO в тяжёлом весе, которые принадлежат британцу.

Ранее сообщалось, что Гассиев затруднился дать прогноз исхода боя Джошуа с Усиком.