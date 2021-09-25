Гассиев затруднился дать прогноз исхода боя Джошуа с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Мурат Гассиев поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Очень интересный бой: встретятся два олимпийских чемпиона. Джошуа был олимпийским чемпионом в тяжёлом весе, Усик — в полутяжёлом. Джошуа был чемпионом мира по профессионалам в тяжёлом весе, а Саша — в полутяжёлом. Это два разных боксёра: у одного — мощь и сила, а у другого — техника и скорость ног. Нельзя предугадать исход этого поединка. Может, просто ничего не получится. Только бой покажет», — приводит слова Гассиева РЕН ТВ.

Бой за звание чемпиона мира по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO между действующим обладателем титулов британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком пройдёт в ночь с 25 на 26 сентября.

Ранее Нурмагомедов пожелал удачи Усику в бою с Джошуа.