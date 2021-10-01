Штырков жёстко высказался о бое Емельяненко с Тарасовым
- © Пресс-служба RCC
«Вот что это за бой? Есть одно выражение, но я не буду его употреблять — оно не пройдёт цензуру», — приводит слова спортсмена «Р-Спорт».
По словам Штыркова, он не понимает, какие ценности пропагандируют подобного рода противостояния.
«Потребителю хочется увидеть, как профессиональный спортсмен будет избивать блогера. А блогер получит деньги, которые не получают обычные профессиональные спортсмены», — добавил боец.
Ранее Джиган рассказал, что сделает с гонораром за бой с Емельяненко.