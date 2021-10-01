Штырков жёстко высказался о бое Емельяненко с Тарасовым

Известный боец ММА Иван Штырков нелицеприятно высказался о поединке между Александром Емельяненко и блогером Артёмом Тарасовым.

«Вот что это за бой? Есть одно выражение, но я не буду его употреблять — оно не пройдёт цензуру», — приводит слова спортсмена «Р-Спорт».

По словам Штыркова, он не понимает, какие ценности пропагандируют подобного рода противостояния.

«Потребителю хочется увидеть, как профессиональный спортсмен будет избивать блогера. А блогер получит деньги, которые не получают обычные профессиональные спортсмены», — добавил боец.

Ранее Джиган рассказал, что сделает с гонораром за бой с Емельяненко.