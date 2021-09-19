Четыре нокдауна и единогласное решение: как Емельяненко победил блогера Тарасова

Александр Емельяненко оказался сильнее блогера Артёма Тарасова в поединке по правилам кулачных боёв. Все судьи отдали победу 40-летнему спортсмену, который провёл первую встречу более чем за год. В первом отрезке его соперник смотрелся предпочтительнее, однако в двух последующих четырежды оказывался в нокдауне и был близок к нокауту. После окончания схватки ветеран заявил, что оппонент пытался убегать от него, как в лёгкой атлетике, а также пообещал и дальше радовать поклонников.

Противостояние Александра Емельяненко и блогера Артёма Тарасова стало ещё одним заметным событием в мире отечественных поп-единоборств. Болельщикам оно было интересно сразу по двум причинам. Во-первых, экс-бойцу Pride предстояло вернуться в клетку после более чем годичного отсутствия. В последний раз он дрался с Магомедом Исмаиловым в июле 2020-го и уступил техническим нокаутом, после чего практически исчез из информационного пространства.

Было любопытно, в каких кондициях предстанет спортсмен, которому в августе исполнилось 40 лет. Впрочем, в последние месяцы он, судя по социальным сетям, активно тренировался и набирал форму, а также, по его словам, полностью отказался от алкоголя. Сложно судить, насколько правдивым оказалось заявление Александра, но выглядеть он стал намного лучше, чем ещё полгода назад.

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Вторая причина, по которой поединок ждали с большим интересом, — перспективы соперника. Несмотря на проблемы Емельяненко, сложно было представить себе сценарий, при котором он уступит блогеру, хотя и активно занимающемуся единоборствами. Боец и сам прямо заявлял, что у оппонента нет шансов.

«18 сентября боя с Тарасовым не будет — будет избиение», — самоуверенно заверял спортсмен.

Блогер в ответ пообещал не «бегать» от маститого противника и выразил надежду на так называемый лаки панч.

«Отстоять все раунды — это уже не проиграть. А если что-то получится — будет сенсация. Как произошло в бою Александра с Магой Исмаиловым. Он тоже сотворил сенсацию. Конечно, я понимаю, что технически Емельяненко очень крутой боец. Для меня это большой вызов. Подерёмся, сделаем красивое шоу. Самое главное, чтобы понравилось людям», — подчёркивал Тарасов.

Не добавляла ему шансов и серьёзная разница в антропометрических данных. На церемонии взвешивания Емельяненко оказался на 38 кг тяжелее, показав на весах 124 кг.

На стороне Артёма могла бы быть удачная история предыдущих встреч, но самбист и в них проявил себя не слишком ярко. В текущем году он в рамках поп-ММА уступил сначала стронгмену Михаилу Кокляеву, а затем боксёру Тайсону Дижону. Для сравнения: Александр легко нокаутировал того же Кокляева два года назад.

Удивительно, но некоторые эксперты всё же верили в успех андердога. Так, боец Али Багаутинов заявил, что блогер вполне способен одержать победу.

«Я уже сказал, что шансы больше у Емельяненко, потому что он всё-таки боец, который на протяжении 20—30 лет тренируется. Это не просто боец со двора, а боец высокого класса. Я знаю его как спортсмена очень давно. Но у Артёма есть шансы, так как это спорт. Нельзя забывать о том, что бывают и лаки-панчи. Я желаю обоим удачи и обойтись без травм», — приводит слова спортсмена YouTube-канал Usachev TV.

Сам бой в рамках поп-лиги «Наше дело» должен был пройти по правилам кулачных боёв, но в перчатках для смешанных единоборств. При этом соперникам разрешалось наносить бэкфисты, то есть удары тыльной стороной кулака. Тарасову предстояло выдержать три раунда по две минуты.

В итоге самбист сумел по-хорошему удивить собравшихся. Первый отрезок вовсе остался за ним. Хотя он значительно уступал сопернику физически, зато пользовался своим главным преимуществом — скоростью. Тарасов легко убегал от грузного Емельяненко и, своевременно сокращая дистанцию, выбрасывал серии довольно сильных ударов.

Сложно сказать, насколько они потрясли Александра, но после ряда хороших попаданий справа, показалось, бойца всё же покачнуло. Сам же он просто не мог угнаться за юрким оппонентом и практически не доставал его.

Однако было очевидно, что рано или поздно блогера покинут силы, а визави проявит свою нокаутирующую мощь. Это и произошло во втором раунде. В первой его половине Тарасов ещё продолжал сопротивляться, но в паре эпизодов вынужден был лечь, чтобы не оказаться нокаутированным. Александр по привычке пытался добить оппонента, как в смешанных единоборствах, но его сдерживали судьи. А за минуту до гонга прошло и первое по-настоящему серьёзное попадание. Тарасов оказался в нокдауне, но смог продолжить бой.

В заключительной трёхминутке преимущество спортсмена стало ещё ощутимее. Сначала он вновь уронил соперника двумя короткими джебами. Тот сумел подняться. Затем у Емельяненко прошёл опаснейший удар в челюсть. Самбист чудом не оказался в нокауте и до конца просто бегал от соперника. Всего он умудрился пережить четыре нокдауна.

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Несмотря на удачное начало противостояния, он не сумел составить реальной конкуренции именитому ветерану, хотя и продержался все шесть минут. Судьи единогласно отдали победу Александру.

О кондициях 40-летнего бойца судить непросто. Было очевидно, что он мог завершить поединок одним ударом, но сдерживался, чтобы не заканчивать встречу слишком быстро. Так или иначе, оба заработали хорошие деньги.

«Я давал тебе меня бить, а сечка — это я сам себе кулаком ударил. Буду и дальше радовать вас победами и выходить в ринг. Тарасов бегал от меня, я даже не вспотел. Работал легко и не напрягался. А он бегал, как в лёгкой атлетике», — приводит слова победителя ТАСС.

Для Емельяненко это только начало целой серии поединков. Ещё в августе его менеджер Азамат Бостанов заявил, что его клиенту предстоит четырежды выйти в клетку за четыре месяца. По его словам, после Тарасова спортсмена ждут Джиган, Владимир Минеев и Вячеслав Дацик. Правда, пока известно лишь о подписании контракта с рэпером. Их противостояние должно пройти 4 ноября.

Мало того, экс-боец Pride порадовал поклонников новостью об активных переговорах с командой другого заслуженного ветерана российских ММА — Сергея Харитонова.

«Менеджер Харитона буквально на днях позвонил моему менеджеру Азамату, предложил провести два боя — один по правилам бокса, другой — по правилам ММА. В принципе, мы готовы и не отказываемся ещё раз рубануть и отправить в зимнюю спячку Харитона. Правда, не знаю, когда эти бои состоятся — может быть, это будет весенняя или летняя спячка, но спать ему на ринге придётся», — цитирует Емельяненко FightTime.