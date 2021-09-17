Александр Емельяненко оказался на 38 кг тяжелее блогера Тарасова перед их боем

Состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком между российским бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и блогером Артёмом Тарасовым.

Вес Емельяненко составил 124 кг, Тарасова — 86 кг.

Поединок состоится в рамках главного события промоушена «Наше дело». Бой пройдёт 18 сентября по правилам бокса, но соперники будут использовать перчатки для ММА.

На счету 40-летнего Емельяненко — 28 побед, восемь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. 31-летний Тарасов в этом году провёл два боксёрских поединка. Боец-блогер уступил Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону.

Ранее Александр Емельяненко назвал своего брата Фёдора лучшим тяжеловесом в истории MMA.