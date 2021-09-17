Александр Емельяненко рассказал, когда состоится его бой с Минеевым

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, когда пройдёт его поединок с Владимиром Минеевым.
Александр Емельяненко рассказал, когда состоится его бой с Минеевым
  • РИА Новости

«Бой с Минеевым, скорее всего, будет в декабре. Выступают какие-то бойцы невидимого фронта в бойцовском мире, высказывают мнения. Зачем их пресса спрашивает? Подошли бы, спросили у меня, у Минеева. Это специально сделано, чтобы внести смуту», — сказал Емельяненко во время эфира в Instagram.

По его словам, они уже подписали контракт на бой в конце декабря. Спортсмен отметил, что сперва Минеев проведёт схватку с Магомедом Исмаиловым, а затем начнёт готовиться к поединку с ним.

«Бой будет по правилам бокса, не знаю, кто предлагал эти правила, но я согласился», — добавил Емельяненко.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA.

Ранее Емельяненко высказался о предстоящем поединке с блогером Артёмом Тарасовым.

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